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謝國樑棄橘投藍遭宋楚瑜切割　黃希賢批謝：一再投機取巧

▲謝國樑棄橘投藍遭宋楚瑜切割 黃希賢：就像曾背棄基隆人一樣。（圖／黃希賢競選辦公室提供）

▲謝國樑棄橘投藍遭宋楚瑜切割。（圖／黃希賢競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

親民黨主席宋楚瑜8日上午赴基隆市議員楊秀玉競選總部站台，怎料前親民黨立委、國民黨基隆市長候選人謝國樑無預警上台，據報導引發宋楚瑜不悅。無黨籍基隆市長候選人黃希賢表示，謝國樑2006年背棄宋主席，棄橘投藍，2014年再度「投機取巧」不願承擔藍軍託付，長達5年棄基隆人於不顧，2019年見「有機可趁」才搶著回基隆選市長。

黃希賢表示，謝國樑2005年靠著宋主席及謝的「師父」劉文雄的光環，以29歲之姿當選為全台最年輕的親民黨立委，宋主席當時還親手拉著謝國樑的手奮力喊「凍蒜！」，豈料僅隔5個月，謝便在2006年4月翻臉不認人，辯稱「在父輩的期望及連勝文的邀請下，加入國民黨」，親民黨使勁積極挽留，謝仍堅持走向「背恩忘義」之路。

▲謝國樑棄橘投藍遭宋楚瑜切割 黃希賢：就像曾背棄基隆人一樣。（圖／黃希賢競選辦公室提供）

▲無黨籍基隆市長候選人黃希賢表示，謝國樑2006年背棄宋主席，棄橘投藍。

「我若有說錯一句，歡迎謝先生告我！」黃希賢直言，宋主席、已故的劉委員一手拉拔謝國樑，有滿滿的提攜之恩，既然謝自己選擇走上分道揚鑣之路，有愧師恩，如今來蹭宋主席被切割「我想是剛好而已」，就像謝國樑2014年見前議長黃景泰影響選情，拒絕前總統馬英九勸進，2018年見「韓流」捲起，隔年趕緊搶著回基隆布局市長。

「就如同背棄基隆人一樣！」黃希賢說，謝國樑一再投機取巧，根本不是為基隆人著想，11年3屆立委，是基隆最退步、負債最高、最黑暗的時期，如今又再度「投機」，他今年5月底率先推出「基隆1280月票」政見，民進黨前交通部長林佳龍、立委蔡適應跟進，而謝國樑是最後才跟風，在毫無財政紀律與頭緒的情況下，亂喊亂推「基隆納入雙北1280定期票」，更遑論所謂「捷運到哪建設就到哪、沿線TOD」，就是現在執政黨的「基隆河谷廊帶開發計畫」，連政見都要投機「抄襲」。

▲謝國樑棄橘投藍遭宋楚瑜切割 黃希賢：就像曾背棄基隆人一樣。（圖／黃希賢競選辦公室提供）

▲2014年謝國樑再度「投機取巧」不願承擔藍軍託付，長達5年棄基隆人於不顧。

黃希賢強調，真的那麼在乎基隆人，不會11年3屆立委毫無建樹、淪為「四低待觀察立委」；真的那麼在乎基隆人，不會背棄親民黨、宋主席、劉文雄先生；真的那麼在乎基隆人，不會2014年不承擔而落跑，2018年還說「謝家不碰政治」為由不輔選當時國民黨基隆市長候選人謝立功，然而隔年搖身說可以選了。

黃希賢說，如今他若真的那麼在乎基隆人，也不會天馬行空提一堆大撒幣、不切實際的政見，要讓基隆再陷入負債累累的黑暗期，真正讓基隆年輕人負擔更重、壓力更重、稅更重的，就是謝國樑這名政客，呼籲基隆人擦亮眼！對於上述批評，謝國樑競辦表示，不予回應。

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