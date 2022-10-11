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新北有警察市長治安卻末段班？　綠委轟侯友宜「安居樂業」成諷刺

▲▼今（11）日上午台灣教授協會副會長陳俐甫、民進黨立法委員羅致政、新北市議員戴瑋姍、人權律師賴中強、退休警官石明謹與台北大學犯罪防治所助理教授沈伯洋於立法院召開「說好的『安居樂業』呢？侯市長口口聲聲說好好做事，新北市民走在路上卻怕出事」記者會。（圖／台灣教授協會提供）

▲民團及民進黨公職舉行記者會批評侯友宜。（圖／台灣教授協會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新北市一名黃姓男子日前被警方誤認成通緝犯，遭警方暴打。民進黨立委羅致政、新北市議員戴瑋姍11日上午舉行記者會，批評新北市治安滿意度在六都中是末段班，而新北的暴力犯罪率偏高，2022至今已發生超過10件槍擊案，對新北市民來說，新北市長侯友宜一再主張的要讓市民「安居樂業」，已成為格外諷刺的口號。

台灣教授協會、羅致政、戴瑋姍、人權律師賴中強、前員警石明謹今天上午在立法院舉行「說好的『安居樂業』呢？侯市長口口聲聲說好好做事，新北市民走在路上卻怕出事」記者會。

羅致政說，侯友宜就是「爭功諉過」，不管過去南非武官事件，到最近恩恩案，有功就自己攬，有錯就推給屬下，「如果新北是治安城市，有警察市長，那為什麼市民仍最關心治安問題？這顯示新北治安問題真的很嚴重」；戴瑋姍補充，侯友宜執政4年後，新北市的治安從第9名降到第17名，原本應該是讓壞人敬畏的「關公市長」，現在卻變成只重包裝形象的「公關市長」。

賴中強補充，三重員警錯認通緝犯問題，問題不在錯認通緝犯，而是在難道真的是通緝犯就可以這樣打嗎？警察值勤還是要有一定的比例原則，根據《警察職權行使法》規定，可以使用警械，可以使用公權力，但不能超出必要程度，呼籲侯友宜，台灣自詡人權標準在世界平均值以上，不希望台灣警察值勤跟中國公安一樣，但侯友宜過去處理治安或防疫議題時的言行，似乎有向中國人權標準看齊的狀況。

台灣教授協會副會長陳俐甫表示，市民期望侯友宜可以讓新北市成為治安城市，但近期新北市每個月都發生重大刑事案件，上個月新北市民更被警察當成通緝犯不當毆打，上週甚至演變成警察局提訟被毆市民，顯示儘管侯友宜曾擔任過警政系統的最高職位，包括警政署長與警察大學校長，卻無法帶領新北市的治安改善，出事只會說「不要為難第一線員警」，卻絕口不提自身政治責任，是不負責的推諉行為。

▲▼今（11）日上午台灣教授協會副會長陳俐甫、民進黨立法委員羅致政、新北市議員戴瑋姍、人權律師賴中強、退休警官石明謹與台北大學犯罪防治所助理教授沈伯洋於立法院召開「說好的『安居樂業』呢？侯市長口口聲聲說好好做事，新北市民走在路上卻怕出事」記者會。（圖／台灣教授協會提供）

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