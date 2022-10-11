新北有警察市長治安卻末段班？　綠委轟侯友宜「安居樂業」成諷刺

▲民團及民進黨公職舉行記者會批評侯友宜。（圖／台灣教授協會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新北市一名黃姓男子日前被警方誤認成通緝犯，遭警方暴打。民進黨立委羅致政、新北市議員戴瑋姍11日上午舉行記者會，批評新北市治安滿意度在六都中是末段班，而新北的暴力犯罪率偏高，2022至今已發生超過10件槍擊案，對新北市民來說，新北市長侯友宜一再主張的要讓市民「安居樂業」，已成為格外諷刺的口號。

台灣教授協會、羅致政、戴瑋姍、人權律師賴中強、前員警石明謹今天上午在立法院舉行「說好的『安居樂業』呢？侯市長口口聲聲說好好做事，新北市民走在路上卻怕出事」記者會。

羅致政說，侯友宜就是「爭功諉過」，不管過去南非武官事件，到最近恩恩案，有功就自己攬，有錯就推給屬下，「如果新北是治安城市，有警察市長，那為什麼市民仍最關心治安問題？這顯示新北治安問題真的很嚴重」；戴瑋姍補充，侯友宜執政4年後，新北市的治安從第9名降到第17名，原本應該是讓壞人敬畏的「關公市長」，現在卻變成只重包裝形象的「公關市長」。

賴中強補充，三重員警錯認通緝犯問題，問題不在錯認通緝犯，而是在難道真的是通緝犯就可以這樣打嗎？警察值勤還是要有一定的比例原則，根據《警察職權行使法》規定，可以使用警械，可以使用公權力，但不能超出必要程度，呼籲侯友宜，台灣自詡人權標準在世界平均值以上，不希望台灣警察值勤跟中國公安一樣，但侯友宜過去處理治安或防疫議題時的言行，似乎有向中國人權標準看齊的狀況。

台灣教授協會副會長陳俐甫表示，市民期望侯友宜可以讓新北市成為治安城市，但近期新北市每個月都發生重大刑事案件，上個月新北市民更被警察當成通緝犯不當毆打，上週甚至演變成警察局提訟被毆市民，顯示儘管侯友宜曾擔任過警政系統的最高職位，包括警政署長與警察大學校長，卻無法帶領新北市的治安改善，出事只會說「不要為難第一線員警」，卻絕口不提自身政治責任，是不負責的推諉行為。