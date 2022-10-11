張麗善接棒兄從政挨轟家族禁臠　反批劉建國立委一做13年

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記者李芸樺／台北報導

《欣儀最政點》首位女嘉賓光臨！她就是讓總統蔡英文喊要輔選劉建國20次的雲林縣長張麗善！原本是護士的她在42歲那年接棒哥哥張榮味意外從政，長年被對手攻擊家族政治和禁臠，她說，在雲林執政最久的非張家，還有蘇家，並指出此次對手劉建國做了13年立委，才是雲林一個職務做最久的民代，並問他為雲林做了什麼，不然坊間為何都說他割稻尾？更多精彩內容請鎖定今天下午13:10節目播出。

雲林是農漁產大縣，為了推銷全國產量最多的玉米，她還巧扮九天玄女推銷，但她批評農委會沒給關愛，不僅視察雲林都直接跳過雲縣府，她一上任就提出冷鏈物流計畫，送審2年都沒下文，結果農委會選前才來開支票，宣布會支持市場7千萬轉型計畫，完全只聽命於立法委員。

她在快問快答中，表示曾吃過被列為恐怖食物的雲林特產「整隻青蛙湯」，但也說是從腿肉開始吃，不敢直接吃頭。被問到和老公的定情曲時，她幽默的說出暗黑版定情曲，因為和老公冷戰時都唱《最後一夜》，讓主持人也笑噴。

張麗善4年前她終結13年綠色執政，一任就讓雲林減輕68億負債，戶所得增15萬，讓長年遭到監察院糾正的財政紀律，改善至全國前三名。熟稔縣政的她競選連任，要超前擘畫前進2030年，她對所有施行細節如數家珍，不需看讀稿機就連珠炮講解都不跳針。更多快人快語請鎖定今天下午13:10《欣儀最政點》節目播出。