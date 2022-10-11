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韓國瑜高雄復出「連噴金句」韓粉瘋狂　陳其邁：非常歡迎他

▲▼韓國瑜、柯志恩替許采蓁站台。（圖／記者賴文萱攝）

▲韓國瑜替許采蓁站台，同台柯志恩，一起出席競選總部成立大會助講。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

前高雄市長韓國瑜10日重返高雄，替高雄市議會前議長許崑源的女兒許采蓁輔選站台，助講期間再噴金句，把選舉比喻成八點檔，也再提起愛情摩天輪一事。高雄市長陳其邁今（11）日被問及對韓國瑜的看法表示，歡迎他多回高雄走走，這幾年高雄產業轉型，文創發展和各項的建設，都有非常多進步。

韓國瑜重返高雄展開助講造勢行程，昨天站台時金句連發，除了再提起愛情摩天輪及發展愛情產業鏈想法，更把選舉比喻成八點檔，直言要看好看的八點檔就要讓柯志恩當選。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁表示，非常歡迎韓國瑜多回來高雄走走。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今天表示，他昨天有看到韓市長，氣色非常好、中氣十足，而且精神抖擻，很好，歡迎他多回高雄走走。他接著說，這幾年高雄產業的轉型，文創發展和各項建設，都有非常多的進步，所以韓市長有空回來搭輕軌到台灣設計展，多走走跟老朋友敘敘舊，真的很好，非常地歡迎他。

至於競選總部何時才會成立，以及接下來的競選行程？陳其邁說，他真的不知道，尊重總部的幕僚規劃安排。陳其邁競選辦公室發言人高閔琳則指出，目前選舉相關活動籌劃持續進行當中，在議會會期結束後將會陸續展開；競選總部預計將在10月下旬成立。

▼韓國瑜、柯志恩站台許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼韓國瑜、柯志恩站台許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼國民黨高雄市議員候選人許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）

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