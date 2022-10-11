基隆市長最新民調「用陸戰拉開差距」　蔡適應支持度贏謝國樑6.5％

▲基隆市長最新民調出爐，蔡適應支持度領先謝國樑6.5％。（圖／合成照／記者李毓康攝、郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市選戰藍綠選情緊繃，國民黨謝國樑與民進黨蔡適應呈現拉鋸戰，自宣布參選以來，多份民調都顯示，兩人支持度幾乎都在誤差範圍內比拚，誰也不讓誰，但根據11日公布的最新民調，蔡適應的支持度以33.27%領先謝國樑的26.75%，差距達6.52％；此外，蔡的勝選看好度更是以34.14%贏過謝國樑的25.4%，差距達8.74％。

台灣頭的基隆．過去都是鐵藍一塊，在市長林右昌八年任內，成功翻轉藍綠版圖，不過這一戰，藍綠勢均力敵，選戰更是基隆史上打得最激烈的一次！從9月18日蔡適應競選總部成立開始，林右昌加上蔡適應，這對改變基隆的最佳方程式，分進合擊，一個猛攻「免費送Gogoro」政見，打的對手措手不及。

一個則端政策牛肉，每週兩次，為市民送上各種城市願景與政策利多，然而，從空戰攻防還不夠！選戰倒數50天，蔡適應、謝國樑從空戰改打陸戰！近期謝國樑密集舉辦小型座談會，更請來侯友宜與盧秀燕大咖相挺，而蔡適應與各區市議員候選人的聯合競選總部也全部成立，每天早上站路頭與上班市民博感情。

此外，蔡適應也在林右昌親自陪同下，提前開始在各區「落地掃」，直接與市民面對面接觸，兩人合體拉抬選情，也確實反映在民調上。林右昌的認真輔選，讓市民很有感，畢竟高達八成的施政滿意度，讓林右昌走到那裡都受到市民的肯定與歡迎。很多市民看到林右昌市長，紛紛豎起大姆指稱好，又拉又抱還要求合照，而林右昌也絕對來者不拒，滿足支持者的要求。

「感謝你八年的栽培，接下來請栽培蔡適應，讓基隆進步改變繼續下去！」林右昌的真情告白深植民心，是最強而有力的拉票機，再搭配蔡適應招牌爽朗的笑容、誠懇力求支持的態度與神情，深獲菜籃族喜愛，也讓選情加溫。在國慶連假，蔡適應更到社區舉辦兒童劇演出活動，讓市民充滿歡笑，相較頻找侯友宜、盧秀燕等「大咖」加持的謝國樑，蔡適應這句「市民才是大咖」還是略勝一籌。

地方人士指出，由於蔡適應三屆議員、六年立委，從來沒有間斷公職服務，這幾年擔任立委也協助解決許多，包括高地社區供水與道路開闢等陳年難解的問題，滿意度也都在五成以上，還獲得公督盟評鑑為「優良立委」。相較過去謝國樑曾被藍軍支持者消遣怯戰，在2014、2016、2018、2020年應為國民黨出戰承擔時，連時任的總統馬英九親自勸進，謝國樑仍以一句「只能說抱歉！」選擇了不願為自己的同志犧牲奉獻，這樣的逃避心態，如今雖然透過公關公司刻意包裝，要以好爸爸形象重出江湖，但過去的深刻印象，還是讓很多基隆市民難以信服。

今年的台灣頭選戰，可說是基隆市有史以來打的最激烈的一回，雙方從空戰你來我往，接著又在陸戰短兵相接，選戰到數白熱化，根據《自由時報》民調，蔡適應支持度贏過謝國樑達6.5％，不只為綠營支持者注上一劑強心針，更有機會召喚出未表態的中間選民，也讓藍綠支持者逐漸歸隊。

【更多新聞】

►遲緩生遭痛毆！霸凌者囂張對話曝 基隆市教育處回應了

►快訊／台62線自撞護欄！砂石車「斷頭」躺路中央 駕駛腳骨折送醫

►基隆市場攤商手機屢遭竊 「2條通」慣竊超商落網

►水電工深夜爬上房東女兒床摸奶 她嚇到噤聲...隔天向老師哭訴

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死 妻提告結果出爐

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘 3年後法官判他無罪