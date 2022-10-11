批林佳龍政見「一年多花300億」　侯辦轟：開芭樂票成癮

▲侯辦轟林佳龍提出大撒幣的政策。（圖／侯友宜選舉辦公室提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍投入選舉以來，提出多項政見，但侯友宜選舉辦公室今（11）日指出，統整林佳龍政見一年要多花新北市300多億元預算，但新北市人均預算一年不到1萬，根本無視新北財政負擔，林佳龍不向執政黨建言，解決根本問題，只會開出一張張的「芭樂票」，根本是把市民當做「盤子」，只顧自己當「阿舍市長」。

「財政沒概念，支票黑白開！」新北市議員候選人呂家愷首先指出，林佳龍提出許多政見，不但把抄襲當原創，甚至完全沒考量新北市財政，只顧大撒幣、欺騙市民。呂家愷舉例，林佳龍提出每月500點綠色交通點數，一年將近240億；智慧觀光周遊券部分，若以林佳龍在台北市開的支票計算，也要25億元；10萬元青年成家基金，以新北人數計算需要20億；另外還有其他多項沒規劃、大撒幣政見，累計新北一年就要多花300多億，「我就問林佳龍，錢從哪裡來？」

呂家愷批評，林佳龍「改選」新北市長以來，不好好了解新北市，只會一直講錯話、空話，甚至是謊話，「你了解新北市的財政情況嗎？知道中央少給新北多少補助款嗎？在沒有錢的情況下，難道林佳龍又要像以前當台中市長，挖東牆補西牆，大砍老人健保預算、大漲地價稅，就為了幫你這個阿舍市長買單？」

侯友宜選舉辦公室發言人亮賢表示，林佳龍在各種造勢場合常自豪說，若選他當市長，「中央地方一條龍，建設沒問題」，但這種論述相當荒謬，中央本應不分藍綠協助地方建設，依照林佳龍的說法，豈不是政黨、甚至個人才是決定中央是否補助的關鍵因素？「政治學博士出身的林佳龍，是裝傻還是無知？還是在恐嚇新北市民？」

吳亮賢也提到，林佳龍2015年擔任台中市長時，曾喊出「財劃法討論應跳開舊有框架，重構中央、地方對等的財政分配關係」，並支持財劃法修法，就是因為他知道地方財政無法支付許多政策，但如今林佳龍參選新北市，卻無視新北市人均預算六都最低、不到萬元的狀況，只顧開芭樂票，「林佳龍若要真的對新北好，第一件事就是拜託執政黨幫幫新北市！」

立法委員洪孟楷表示，根據財政部國庫署資料統計，2022年各縣市統籌分配款，六都以台北市人均1萬8890元最多，新北市不但是9176元六都最少，甚至比花蓮縣1萬5306元還少6千多元，「民進黨全面執政6年多，有為新北提出財劃法的修正案嗎？林佳龍的競選團隊，有新北四分之三席次的立委，有看到他們努力為新北爭取財劃法通過嗎？」

洪孟楷說，新北市府面臨龐大財政負擔，仍想盡辦法開源節流，推動各項建設，林佳龍身為民進黨有聲量的政治人物，不幫新北建言就算了，還一味大撒幣、政見買票，「根本是個草包！」林佳龍若真要幫助新北，就發揮所謂跟中央溝通無礙的精神，再請龐大競選團隊的立委們趕快推動財劃法修正案，「這才是林佳龍可能對新北市最有幫助的地方」。



