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看國慶焰火被硬開廁所門　她狂喊有人「霸氣回飆一句話」獲讚

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友10日在臉書PO文表示，國慶日當晚去看焰火（煙火），表演開始前先去排隊上廁所，沒想到竟然遭到一名年約2、30歲的女性強行打開上鎖的廁所門，氣得當場用台語大罵，「XXX，妳是沒看到那麼多人排隊？門也鎖的，還硬把門打開，我在裡面喊有人，妳耳朵有問題是不是」，超霸氣反擊獲得許多網友稱讚。

▲▼ 2022國慶焰火今晚閃耀嘉義！ 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

▲國慶焰火共施放2.6萬顆高空焰火。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，10日晚上去看國慶焰火，趁著表演開始前的空檔先去排隊上廁所，結果上到一半突然有人想要強行開門，她一直大喊有人，對方還是執意要開，「還好我來得及穿上褲子，她只是跟我說一句『西列（台語，是在）』，老娘怎麼可能就此放過她。」

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原PO說，當下自己馬上用台語回嗆，「XXX，妳是沒看到那麼多人排隊？門也鎖的，還硬把門打開，我在裡面喊有人，妳耳朵有問題是不是」，罵完便離開，而硬開門的女性目測約2、30歲，她事後回想起來還是覺得很傻眼，「腦袋都在想什麼？」

▲▼ 2022國慶焰火今晚閃耀嘉義！ 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

▼▲國慶焰火吸引25萬人前往觀賞。

▲▼ 2022國慶焰火今晚閃耀嘉義！ 。（圖／記者翁伊森翻攝） 。

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言稱讚原PO霸氣，並反批強行開門的女性很沒禮貌，「她一定是屎在滾」、「幹得好」、「超沒禮貌」、「不要走，看對方上哪一間，也強行打開就扯平了」、「有沒有可能就是因為女聲（女生的聲音），她才故意開門」、「像是故意要讓在廁所的人丟臉」。

也有網友緩頰道，或許對方是內急到注意力無法集中，加上當時人潮多，以為是隔壁廁所的人在喊，才會誤開門，若想避免這樣的狀況，使用流動廁所時可以請家人或同行友人幫忙顧門，「如果一人在上（廁所），外面沒人幫忙顧門的話，遇到有人要硬開門就直接大聲用吼的，能引起外面人群注意也算一個好方法。」

▼網友建議，使用流動廁所時如果擔心被硬開門，可以請親友顧門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

▲▼流動廁所。（圖／取自Pixabay）

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