　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快炒店禁帶外食！他買養樂多給孩　結帳「被多收30元」怒：沒先說

▲養樂多。（圖／資料照）

▲原PO到隔壁超商買養樂多。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

相信不少人在外用餐時，一定看過「禁帶外食」的規定，不過如果是給小孩子吃的食物，是否可以通融？一名爸爸就抱怨，帶小孩到快炒店用餐，因為小孩吵著要喝養樂多，於是他到隔壁超商買回來給小孩邊吃飯邊喝，結帳時店家卻以「攜帶外食」要多收30元，讓他很不悅。貼文曝光，網友各持不同的看法。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前晚上帶全家人共2大2小到快炒店用餐，吃到一半時，小孩吵著要喝養樂多，於是他走去附近的超商購買，讓小孩邊吃飯邊喝，用餐完畢結帳時店家收取790元，但他怎麼算都多30元，老闆娘解釋「因為攜帶外食，所以多加了30元」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆娘稱店內牆上有貼告示「禁帶外食」，養樂多就算是外食；但原PO不能接受，「問題妳沒寫帶外食要收30元啊」，認為店家沒有說清楚規則，「30元是沒多少，但是就是不爽，以後不會再去光顧了 」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲網友認為，店家多收30元不通情理。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文曝光，有網友認為店家不該多收這30元，「店家真不會做人，只是幾瓶多多，又是小孩吵要喝，小孩本來就比較難控制，連30塊也要計較，會失去更多的客源得不償失」、「如果看到顧客攜帶外食有制止或告知提醒，收外食垃圾處理費應該是合理，但店家沒做到告知的情況下，直接收錢確實讓人感覺不好」、「老闆很硬是沒錯，一般寫明禁帶外食，但不要太誇張都睜隻眼閉隻眼」。

也有網友指出，「如果一開始就有看到寫禁帶外食，那小孩吵的時候就可以先跟小孩講好，這是店家的規定，我們現在在人家的店裡吃飯就要遵守，那如果真的忍不住很想喝，可以去問問老闆，或許問了，就會知道需要酌收清潔費，更或者是只能消費店內飲料」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮　增量28％不加價

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
4大超商最新「提網規定」一次看
快訊／許淑華遭爆論文抄襲　逢甲大學調查結果出爐
台積電買650元！慘困山頂「何時能解套」　網狂刷4字：唯一解
獨／台中18歲LV弟撞爛「400萬瑪莎拉蒂」　陷頂包疑雲！神
「國道鐵片」擊中媽媽10天未醒　女兒怒：難以置信
就是不繳稅！　塑膠大廠闆娘狂跑銀行領光640萬
北捷供「免費拿生理用品」　這20站優先試辦
知名美女作家罹重症領「重大傷病卡」　醫警告：一睡就起不來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天繼續冷！颱風「桑卡」可能生成時間曝　週末逼近恐引共伴效應

台東+228！衛生局提醒成年人接種莫德納次世代雙價疫苗

最新線索曝光！「國道鐵片擊中」媽媽10天未醒　女兒怒：難以置信

嘉義最大劇場盛事！「嘉義小劇場戲劇節」登場　3檔作品11場演出

快炒店禁帶外食！他買養樂多給孩　結帳「被多收30元」怒：沒先說

好市多「熱狗堡+飲料喝到飽」才41元　所在地曝光！最低時薪450

次世代疫苗今全面開打「已打45萬劑」　王必勝：踴躍就再加購

竹市18歲以上莫德納次世代開打　10／14起加開巨城施打站

微型電動二輪車11月底「5證件」領牌納管　舊車緩衝2年沒領牌要罰

高雄機場新航廈「2023年動工」　容量達1650萬人次

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

明天繼續冷！颱風「桑卡」可能生成時間曝　週末逼近恐引共伴效應

台東+228！衛生局提醒成年人接種莫德納次世代雙價疫苗

最新線索曝光！「國道鐵片擊中」媽媽10天未醒　女兒怒：難以置信

嘉義最大劇場盛事！「嘉義小劇場戲劇節」登場　3檔作品11場演出

快炒店禁帶外食！他買養樂多給孩　結帳「被多收30元」怒：沒先說

好市多「熱狗堡+飲料喝到飽」才41元　所在地曝光！最低時薪450

次世代疫苗今全面開打「已打45萬劑」　王必勝：踴躍就再加購

竹市18歲以上莫德納次世代開打　10／14起加開巨城施打站

微型電動二輪車11月底「5證件」領牌納管　舊車緩衝2年沒領牌要罰

高雄機場新航廈「2023年動工」　容量達1650萬人次

亂刀殺情敵還放火燒死他　檢批：比殺警嫌還凶殘！當庭求處死刑

東北季風南下並挾帶空氣污染　屏東環保局籲搭乘大眾交通工具

孫淡妃也缺席孔曉振婚禮！「閨蜜鬧翻說」再起　公司模糊回應引遐想

買咖啡、鮮食沒有免費提網用了？　4大超商「最新規定」一次看

電費莫名爆1倍！他霸氣破解「重寄收費單了」　網驚：案情不單純

林庭謙首戰轟全場最高26分、6抄截　惜遭19歲菜鳥絕殺

上百支持者簇擁力挺成立後援會　張善政籲選民：請1126挺善良

中市致力輔導未登記工廠合法化　盧市長：成效居全國之冠

遭外甥狂砍9刀鎖門保命！她選擇原諒...符合自首條件判2年半

腳踢球棒被說「埋地雷」　嚴宏鈞問號：我是要害誰

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

即／東部海域03：25地震！全台有感

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

A5和牛調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網酸

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

馬尾妹爬象山超壯觀！本尊是最兇女醫

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

918餘震次數突增4倍！氣象局示警

好市多洗衣膠囊少一顆！網酸算計掀論戰

400年台南「安平古堡」要改名了

他送回收阿婆40公斤廢銅線！聽一句話心寒

更多熱門

相關新聞

童開車門撞到　駕駛提醒遭嗆：想怎樣

童開車門撞到　駕駛提醒遭嗆：想怎樣

台中一名駕駛日前在臉書PO文抱怨，遇到一名小孩開車門撞到他的車，對方裝作不知道，他搖下車窗提醒，竟然被其他大人回嗆「啊不然你是想怎樣」，當下真的超級傻眼。

看國慶焰火被硬開廁所門　她一句話獲讚

看國慶焰火被硬開廁所門　她一句話獲讚

即／台中19歲男開車失控　撞進宵夜店

即／台中19歲男開車失控　撞進宵夜店

想和失婚男交往！長輩喊母湯　她：離過婚很可怕？

想和失婚男交往！長輩喊母湯　她：離過婚很可怕？

她結帳弄掉1元　客懶得彎腰撿結局傻眼

她結帳弄掉1元　客懶得彎腰撿結局傻眼

關鍵字：

禁帶外食餐廳用餐爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

即／東部海域03：25地震！全台有感

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面