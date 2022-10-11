快炒店禁帶外食！他買養樂多給孩　結帳「被多收30元」怒：沒先說

▲原PO到隔壁超商買養樂多。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

相信不少人在外用餐時，一定看過「禁帶外食」的規定，不過如果是給小孩子吃的食物，是否可以通融？一名爸爸就抱怨，帶小孩到快炒店用餐，因為小孩吵著要喝養樂多，於是他到隔壁超商買回來給小孩邊吃飯邊喝，結帳時店家卻以「攜帶外食」要多收30元，讓他很不悅。貼文曝光，網友各持不同的看法。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前晚上帶全家人共2大2小到快炒店用餐，吃到一半時，小孩吵著要喝養樂多，於是他走去附近的超商購買，讓小孩邊吃飯邊喝，用餐完畢結帳時店家收取790元，但他怎麼算都多30元，老闆娘解釋「因為攜帶外食，所以多加了30元」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老闆娘稱店內牆上有貼告示「禁帶外食」，養樂多就算是外食；但原PO不能接受，「問題妳沒寫帶外食要收30元啊」，認為店家沒有說清楚規則，「30元是沒多少，但是就是不爽，以後不會再去光顧了 」。

▲網友認為，店家多收30元不通情理。（圖／翻攝自FB爆怨公社）



貼文曝光，有網友認為店家不該多收這30元，「店家真不會做人，只是幾瓶多多，又是小孩吵要喝，小孩本來就比較難控制，連30塊也要計較，會失去更多的客源得不償失」、「如果看到顧客攜帶外食有制止或告知提醒，收外食垃圾處理費應該是合理，但店家沒做到告知的情況下，直接收錢確實讓人感覺不好」、「老闆很硬是沒錯，一般寫明禁帶外食，但不要太誇張都睜隻眼閉隻眼」。

也有網友指出，「如果一開始就有看到寫禁帶外食，那小孩吵的時候就可以先跟小孩講好，這是店家的規定，我們現在在人家的店裡吃飯就要遵守，那如果真的忍不住很想喝，可以去問問老闆，或許問了，就會知道需要酌收清潔費，更或者是只能消費店內飲料」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！ 夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮 增量28％不加價



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP