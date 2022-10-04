　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

照片上沒她車！女車主收罰單一看　是「救護車闖紅燈」全傻了

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲救護車闖紅燈，原PO卻莫名收到罰單。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

收到這張紅單，不只她傻眼直呼擾民，網友們也頻頻搖頭。一位女網友在臉書「●【爆怨公社】●」貼出罰單照，可以看到有輛救護車闖紅燈，沒想到開單者將車牌「AP」誤認為「AR」，錯開了罰單，原PO只能無奈喊冤，「圖片上所有的車都不是我的車哦！」讓其他人都看呆。

「原來我家開救護車，擾民啊……」女網友PO出一張「逕行舉發」的罰單照，上方還有2張採證照片，只見採證照下方的說明處，記下違規形式就是「闖紅燈」。但照片上一黑一白2台車明明都在等紅燈，2張圖不同之處，只有中線一台救護車可能因為要救人，所以搶時間闖了紅燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲闖紅燈的車牌是「AP」開頭，開單者開成「AR」。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

看到照片後，就有人好奇問，「您是中間車道停在停止線前的白車嗎？」原PO便無奈回，「圖片上所有的車都不是我的車哦！」讓全場都超無言，「這就幽默了。」原來是因為救護車的車牌是AP開頭，原PO的車是AR開頭，僅一字之差，卻讓無辜民眾收到罰單。

貼文一出，許多網友都傻眼，「看照片的人眼睛是瞎了嗎？都不用看清楚就直接開單，也太誇張了吧」、「這抱怨給過，衰小」、「這開單的是……造成別人麻煩欸」、「這個太扯了吧」、「真慘= =，還要車主自己花時間去申訴……真的擾民」、「倒楣了，還要自己去申訴。」

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
快訊／趙小僑女兒才3個月　全家4口確診
水逆結束了！　5星座「鹹魚大翻身」一路旺到年底
九合一大選成閣揆保衛戰？　蘇貞昌「呵呵」：那就笑死了
妻遭91歲翁撞死「雙腿全毀」難修復　名師郭璋成：願免費幫忙
快訊／樂天桃猿5球員確診　兩大主力二次中鏢
快訊／台中食品大廠爆賣過期食品　丟丟妹發聲明回應了
隨手拍下「隔壁桌正妹」　側顏好漂亮！網一看是大咖女神
才剛開出停車場！　台中26歲女從9樓墜落砸中車頂
許維恩認了「揹山寨名牌包」！　親口認錯：對不起大家
雪乳按摩妹：要不要加值服務？　中年男連用2保險套虛脫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

振興震後觀光！　台東縣府再加碼千萬旅遊補助...10／11起跑

交通黑暗期熬13年！高雄站東路10月底通車　2路段封閉14小時切換

光陰織錦繡華髮畫銀鉤　光華高中辦理重陽樂齡藝展

隨手拍下「隔壁桌正妹」　側顏爆擊他：好漂亮！網一看是大咖女神

網路票選好禮＋專家認證！2022新北嚴選77家美食、商品名單出爐

31歲男友還在打工！突喊想轉行「這職業」　網見細節嘆：放生吧

高中校園變成驚悚片場景　原來他們在上這堂課

照片上沒她車！女車主收罰單一看　是「救護車闖紅燈」全傻了

不只阿堂鹹粥！台南名店阿明豬心也被盯上　稅務人員灶旁站崗

心意最重要！讓12星座瞬間心動的「小細節」

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

振興震後觀光！　台東縣府再加碼千萬旅遊補助...10／11起跑

交通黑暗期熬13年！高雄站東路10月底通車　2路段封閉14小時切換

光陰織錦繡華髮畫銀鉤　光華高中辦理重陽樂齡藝展

隨手拍下「隔壁桌正妹」　側顏爆擊他：好漂亮！網一看是大咖女神

網路票選好禮＋專家認證！2022新北嚴選77家美食、商品名單出爐

31歲男友還在打工！突喊想轉行「這職業」　網見細節嘆：放生吧

高中校園變成驚悚片場景　原來他們在上這堂課

照片上沒她車！女車主收罰單一看　是「救護車闖紅燈」全傻了

不只阿堂鹹粥！台南名店阿明豬心也被盯上　稅務人員灶旁站崗

心意最重要！讓12星座瞬間心動的「小細節」

快訊／張孝全驚傳確診！就在「電影首映會」前一天　緊急取消行程

最美高雄輕軌段明通車！綠嗆柯志恩蹭政績　柯陣營回應了

《FF14》日本神人全職業SOLO通關天之御柱　難度破表網友驚：太鬼了

韓國瑜說他連任是正常　當選後會不會「落跑」？陳其邁92字回應

TOYOTA日本「RAV4推改款新年式」！配備升級　限定越野款是亮點

振興震後觀光！　台東縣府再加碼千萬旅遊補助...10／11起跑

交通黑暗期熬13年！高雄站東路10月底通車　2路段封閉14小時切換

5區疫情期房價所得比飆破9倍　南二都狂漲30%↑

陽台深夜傳「超慢腳步聲」…他睜眼卻不見人影　真相曝光超傻眼

快狠準！男找友人對決「誰拔槍更快」　竟順手一槍斃了他

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

生活熱門新聞

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

20歲王牌AV女優宣布引退！

超強旺夫運！「最值得娶回家」3個生肖女

竹縣紅燈區超壯觀！網傻：以為是賽車場

男友突曝「曾睡過準大嫂」　她聽到喘不過氣

明降9℃轉雨　更強冷空氣連假到「全台有感」

諾貝爾醫學獎得主解新冠重症之謎

她曝「男生偷瞄超明顯」　網刷一排道歉

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

好市多牛奶「微波變豆花」　內行驚：別喝！

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

國中弟嗆12歲做過很正常！全場震驚刷三觀

一夜連三震　最大規模3.5、震度3級

更多熱門

相關新聞

高雄婦倒馬路　消防員廟裡衝出CPR救回

高雄婦倒馬路　消防員廟裡衝出CPR救回

高雄鳳山區雙慈殿4日上午舉行救護車、住警器等救災設備捐贈儀式，有1名劉姓老婦人與女兒才剛抵達宮廟，婦人就突然昏倒在地，失去呼吸心跳，此時在現場參與儀式的鳳山消防隊員發現後急忙投入救援，不斷對婦人進行CPR，也飛奔至附近市刑大拿來AED儀器，經過5分鐘的全力搶救，幸好順利從鬼門關前將婦人搶救回來，驚險過程也讓民眾直呼「媽祖保佑」。

帥表弟「被女友綠」不想活了！他神開導被讚爆

帥表弟「被女友綠」不想活了！他神開導被讚爆

即／台中女騎士撞上「執勤中救護車」

即／台中女騎士撞上「執勤中救護車」

婚後住婆家8年　她1招「丟自己」解脫了

婚後住婆家8年　她1招「丟自己」解脫了

綠衣男闖紅燈被警大聲公點名

綠衣男闖紅燈被警大聲公點名

關鍵字：

救護車闖紅燈紅單罰單車牌爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違6年悄回歸！

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面