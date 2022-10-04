照片上沒她車！女車主收罰單一看　是「救護車闖紅燈」全傻了

▲救護車闖紅燈，原PO卻莫名收到罰單。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

收到這張紅單，不只她傻眼直呼擾民，網友們也頻頻搖頭。一位女網友在臉書「●【爆怨公社】●」貼出罰單照，可以看到有輛救護車闖紅燈，沒想到開單者將車牌「AP」誤認為「AR」，錯開了罰單，原PO只能無奈喊冤，「圖片上所有的車都不是我的車哦！」讓其他人都看呆。

「原來我家開救護車，擾民啊……」女網友PO出一張「逕行舉發」的罰單照，上方還有2張採證照片，只見採證照下方的說明處，記下違規形式就是「闖紅燈」。但照片上一黑一白2台車明明都在等紅燈，2張圖不同之處，只有中線一台救護車可能因為要救人，所以搶時間闖了紅燈。

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▲闖紅燈的車牌是「AP」開頭，開單者開成「AR」。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

看到照片後，就有人好奇問，「您是中間車道停在停止線前的白車嗎？」原PO便無奈回，「圖片上所有的車都不是我的車哦！」讓全場都超無言，「這就幽默了。」原來是因為救護車的車牌是AP開頭，原PO的車是AR開頭，僅一字之差，卻讓無辜民眾收到罰單。

貼文一出，許多網友都傻眼，「看照片的人眼睛是瞎了嗎？都不用看清楚就直接開單，也太誇張了吧」、「這抱怨給過，衰小」、「這開單的是……造成別人麻煩欸」、「這個太扯了吧」、「真慘= =，還要車主自己花時間去申訴……真的擾民」、「倒楣了，還要自己去申訴。」