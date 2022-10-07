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女店員結帳弄掉1塊錢　客「我懶得彎腰撿」下秒吐4字讓她傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名從事服務業的女網友感嘆，日前在結帳時不小心弄掉要找給客人的1元硬幣，對方聲稱「懶得彎腰撿」，但真的幫忙撿起來並消毒之後，客人又說「我不要了」，讓她超級傻眼。

一塊錢,一元硬幣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO不小心弄掉要找給客人的錢。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，在服務業工作已經很多年了，自認看過百百種人，但日前在結帳時，她不小心弄掉要找給客人的1元硬幣，對方不僅不撿，還說「妳可以幫我撿嗎？我懶得彎腰」，當下她沒有立即反應過來，是新人同事幫忙撿的，撿起來之後也有好好進行消毒，結果客人居然只留下一句「我不要了」便離開。

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原PO無奈表示，雖然不知道客人拒絕接受撿起來的硬幣到底是疫情問題還是其他原因，但這樣的態度真的讓人感到很不舒服，「整個態度就是狗眼看人低，服務業真的是讓人修身養性的『好工作』。」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示誇張，「現代人毛真的很多，如果我是客人的話就自己撿了」、「我遇過客人把夾茶葉蛋的夾子弄到地上，我要去撿，她還擋住不讓我撿，說不碰碰過地上的東西」、「所以現在服務業很多都拿小盤子傳遞（錢），不直接接觸客人」。

也有過來人提出建議，如果想要避免這種狀況發生，最好的辦法其實是先從收銀機拿一枚新的硬幣給客人，掉下去的硬幣等客人離開再撿就好，相信這樣就可以免去彼此很多的不愉快，「畢竟是店員把客人的錢弄掉，要客人自己撿不禮貌，要客人等店員出去撿亦然」。

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