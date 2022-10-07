想和失婚男交往！長輩狂喊「母湯」　她納悶：離過婚很可怕？

▲女網友對長輩「不能跟離婚的人交往」的想法感到困惑。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

圖文／CTWANT

不同世代對感情有不同想法。一名女網友就表示，長輩們過去總是勸她找個對象，但當她可能要跟一個離過婚、帶小孩的男子認識時，長輩卻嚇到直喊「母湯」，讓她不解問：「離過婚的很可怕嗎？」對此，有過來人直呼「二媽初婚的家庭問題真的不少」。

原Po在臉書社團「爆怨公社」發文透露，先前有長輩得知她還沒結婚，就問她怎麼不去交一個？怎知她隨口回一句：「有阿，我朋友前幾天要介紹一個離婚過、帶個小孩的給我認識。」竟把長輩嚇得一時語塞，接著連說「嘿母湯、嘿母湯」（那樣的不行）。

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這讓原Po好奇問離過婚的很可怕嗎？並說「或許未經歷過婚姻的確實不適合跟離過婚的在一起」，但她還是認為完全沒結過婚的人才可怕，因為「沒結過婚=沒人要」，同時也自嘲還沒結過婚的自己，是個沒有人要的女人。

▲原PO自嘲是個沒有人要的女人。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

貼文曝光後引發熱議，大部分網友認為「要看離婚原因」才能評斷對方好壞，以及之後合不合得來才是關鍵，「離過婚的不可怕，可怕的是還要跟前妻糾纏不清，或是公婆還是比較喜歡前妻的那種」、「離過婚沒問題，有小孩才是問題，雖然殘酷但這是現實」。

但也有人指出，「離過婚不可怕，帶小孩才可怕」、「有些離婚帶小孩的不是來談戀愛，是要找分母的」。還有出身類似家庭的網友指出，「我來自老爸離婚、二媽初婚的家庭，問題真的不少，長輩的話有道理，先不管離婚原因，光是繼父母就難做了」。

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