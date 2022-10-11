　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

童開車門撞到隔壁「秒縮回去」　駕駛提醒遭大人嗆：不然想怎樣

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名駕駛日前在臉書PO文抱怨，遇到一名小孩開車門撞到他的車，對方裝作不知道，他搖下車窗提醒，竟然被其他大人回嗆「啊不然你是想怎樣」，當下真的超級傻眼。

▲停車格、停車位。（示意圖／達志影像）

▲車子如果停得太靠近，駕駛或乘客開車門沒有多加注意，很容易就會打到鄰車。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，「這年頭大人的教育到底是怎麼了？」日前遇到一名小孩開車門撞到他的車，竟然假裝不知道並馬上縮回車子裡，當時他人就在車上，於是搖下車窗提醒「撞到沒關係，至少也要講一聲」，沒想到其他大人一聽，居然回嗆「啊不然你是想怎樣」，他本來想要報警，但因為還有工作要處理，只好先算了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO無奈地說，自己是由雙眼失明的奶奶帶大，13歲小學畢業後不想升學，奶奶沒有反對，只是把他叫過去並在肩膀咬了一口，「她告訴我，『如果你犯錯，在家裡是奶奶咬了你一口，但是你要記住，出了社會別人會怎樣對你就很難說了』」，這段話他至今仍銘記在心，「教育真的很重要，長輩的言傳身教決定一個孩子的未來」。

文章公開之後引發許多車主共鳴，大家紛紛留言表示遇過類似的狀況，「在大賣場遇過這種大人，看到我人在車上，開門打到我的車，竟攜家帶眷轉頭就走，氣得我來回打開我的車門，狂撞他的車，然後開走」、「撞回去啦，我之前也有遇到，阿公、阿嬤帶孫子出去玩，開門撞到我的車，裝作若無其事，我一直看，他們完全沒有要道歉的意思」。

也有過來人分享自己處理這種狀況的經驗，當時他帶4名小孩出去玩，剛停好車，隔壁就來了另一輛車，而且停很靠近，心中才想著開門可能會撞到，下一秒就聽到撞擊聲，當下立即攝影加拍照存證，並要求對方車主留下聯絡資料用以後續協調，沒想到對方事後不接電話也不回訊息，他只好報警，雙方直接上警局談，最終對方因為不想上法院才同意賠錢，「如果對方當下道歉並客氣說話，也有教育小孩，我根本不會找警察，也不需要理賠。」

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及
電費暴走8倍「噴1.6萬」　叫台電來查！他吐血：只能自己吞
凌晨5.9地震「跟年初強震位置重疊」　與331大地震同區域
酒駕累犯！民進黨台中議員參選人判4月　2年前也被抓過
以後沒有了！7-11明起「停止免費提供咖啡、鮮食提網」
規模5.9地震全台有感　4縣市「場址效應」有放大效果
小S淚曝最大遺憾　爸爸過世「說6遍遺言沒人聽懂」
「男警坐超商休息」他偷拍嗆：領納稅人的錢！8+9下場臉腫了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不打球也會網球肘！3動作自我檢測　醫：最好的治療是預防

另一半越看越厭煩？　4招趕走冷淡幫感情回溫

A5和牛被調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網狂酸：想騙誰

童開車門撞到隔壁「秒縮回去」　駕駛提醒遭大人嗆：不然想怎樣

凌晨5.9地震「跟年初強震位置重疊」　同震央少見大規模地震

橘色惡魔為何這麼強？　網揭日本社團「1特點」是關鍵

規模5.9地震全台有感　雙北桃彰「場址效應」有放大效果

烏矸仔貯豆油　南大附小學生打破砂鍋問到底

華航「東北亞增班逾4倍」　東京1天飛3班！加購JR西日本套票省千元

桑卡颱風最快生成時間曝！恐跑到恆春　全台連下2天

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

不打球也會網球肘！3動作自我檢測　醫：最好的治療是預防

另一半越看越厭煩？　4招趕走冷淡幫感情回溫

A5和牛被調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網狂酸：想騙誰

童開車門撞到隔壁「秒縮回去」　駕駛提醒遭大人嗆：不然想怎樣

凌晨5.9地震「跟年初強震位置重疊」　同震央少見大規模地震

橘色惡魔為何這麼強？　網揭日本社團「1特點」是關鍵

規模5.9地震全台有感　雙北桃彰「場址效應」有放大效果

烏矸仔貯豆油　南大附小學生打破砂鍋問到底

華航「東北亞增班逾4倍」　東京1天飛3班！加購JR西日本套票省千元

桑卡颱風最快生成時間曝！恐跑到恆春　全台連下2天

台積電工程師揭內部文化　「守護機密」為最高守則

戴資穎持平世界第2下週出征丹麥　林俊易本季3冠排名狂升15位

林佳龍提政見一年多花300億　侯辦轟：把市民當盤子、開芭樂票成癮

吳姍儒「不讓爸相認小孩」！吳宗憲一招開大絕：我會超越她老公

不打球也會網球肘！3動作自我檢測　醫：最好的治療是預防

另一半越看越厭煩？　4招趕走冷淡幫感情回溫

北韓第7次核試處最終階段！金正恩親下指導棋　未來核武使用更靈活

俄對烏克蘭射75枚飛彈釀11死　外交部譴責「邪惡」：血腥非人道

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

A5和牛被調包　KID火鍋店店員「道歉1句話」遭網狂酸：想騙誰

上學途中媽媽突然睡著了！9歲兒超淡定撥手機：又變睡美人了　

生活熱門新聞

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

即／東部海域03：25地震！全台有感

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

馬尾妹爬象山超壯觀！本尊是最兇女醫

918餘震次數突增4倍！氣象局示警

好市多洗衣膠囊少一顆！網酸算計掀論戰

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

今晨17.4℃！恐有秋颱「3可能路徑」　變天時間曝

很久沒愛愛…妻突買驗孕棒　男見1反應心痛

橘色惡魔和小綠綠比愛心！帥弟尷尬

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

更多熱門

相關新聞

看國慶焰火被硬開廁所門　她一句話獲讚

看國慶焰火被硬開廁所門　她一句話獲讚

一名女網友10日在臉書PO文表示，國慶日當晚去看焰火（煙火），表演開始前先去排隊上廁所，沒想到竟然遭到一名年約2、30歲的女性強行打開上鎖的廁所門，氣得當場用台語大罵，「XXX，妳是沒看到那麼多人排隊？門也鎖的，還硬把門打開，我在裡面喊有人，妳耳朵有問題是不是」，超霸氣反擊獲得許多網友稱讚。

想和失婚男交往！長輩喊母湯　她：離過婚很可怕？

想和失婚男交往！長輩喊母湯　她：離過婚很可怕？

她結帳弄掉1元　客懶得彎腰撿結局傻眼

她結帳弄掉1元　客懶得彎腰撿結局傻眼

女車主收罰單　一看「救護車闖紅燈」傻了

女車主收罰單　一看「救護車闖紅燈」傻了

帥表弟「被女友綠」不想活了！他神開導被讚爆

帥表弟「被女友綠」不想活了！他神開導被讚爆

關鍵字：

爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

即／東部海域03：25地震！全台有感

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

捕獲野生周星馳「白髮＋皮包骨」認不出

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面