童開車門撞到隔壁「秒縮回去」　駕駛提醒遭大人嗆：不然想怎樣

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名駕駛日前在臉書PO文抱怨，遇到一名小孩開車門撞到他的車，對方裝作不知道，他搖下車窗提醒，竟然被其他大人回嗆「啊不然你是想怎樣」，當下真的超級傻眼。

▲車子如果停得太靠近，駕駛或乘客開車門沒有多加注意，很容易就會打到鄰車。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，「這年頭大人的教育到底是怎麼了？」日前遇到一名小孩開車門撞到他的車，竟然假裝不知道並馬上縮回車子裡，當時他人就在車上，於是搖下車窗提醒「撞到沒關係，至少也要講一聲」，沒想到其他大人一聽，居然回嗆「啊不然你是想怎樣」，他本來想要報警，但因為還有工作要處理，只好先算了。

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原PO無奈地說，自己是由雙眼失明的奶奶帶大，13歲小學畢業後不想升學，奶奶沒有反對，只是把他叫過去並在肩膀咬了一口，「她告訴我，『如果你犯錯，在家裡是奶奶咬了你一口，但是你要記住，出了社會別人會怎樣對你就很難說了』」，這段話他至今仍銘記在心，「教育真的很重要，長輩的言傳身教決定一個孩子的未來」。

文章公開之後引發許多車主共鳴，大家紛紛留言表示遇過類似的狀況，「在大賣場遇過這種大人，看到我人在車上，開門打到我的車，竟攜家帶眷轉頭就走，氣得我來回打開我的車門，狂撞他的車，然後開走」、「撞回去啦，我之前也有遇到，阿公、阿嬤帶孫子出去玩，開門撞到我的車，裝作若無其事，我一直看，他們完全沒有要道歉的意思」。

也有過來人分享自己處理這種狀況的經驗，當時他帶4名小孩出去玩，剛停好車，隔壁就來了另一輛車，而且停很靠近，心中才想著開門可能會撞到，下一秒就聽到撞擊聲，當下立即攝影加拍照存證，並要求對方車主留下聯絡資料用以後續協調，沒想到對方事後不接電話也不回訊息，他只好報警，雙方直接上警局談，最終對方因為不想上法院才同意賠錢，「如果對方當下道歉並客氣說話，也有教育小孩，我根本不會找警察，也不需要理賠。」