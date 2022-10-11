被韓國瑜當面重提「切割愛情摩天輪」　柯志恩回應了：會研究

▲柯志恩11日一早就開始競選行程。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

前高雄市長韓國瑜10日國慶日當天重返高雄，替高雄市議會前議長許崑源的女兒許采蓁助講時，在台上重提國民黨高雄市長候選人柯志恩切割愛情摩天輪一事，再度掀起話題。柯志恩今（11）日回應，「韓市長是凸顯愛情產業鏈對高雄未來的重要性，那當然，對高雄的產業有所振興的話，我們都會好好來做一些研究。」

▲韓國瑜替許采蓁站台，同台柯志恩，一起出席競選總部成立大會助講。（圖／記者賴文萱攝）

韓國瑜昨晚替許采蓁站台助講，台上首度同台柯志恩，他也重提柯切割愛情摩天輪一事，笑說「妳太小看了！」他解釋，全台灣愛情之河在高雄，如果發展愛情產業鏈，讓每一個台灣結婚的人都想來愛河拍張照片，這樣會繁榮婚紗禮服、糕餅店、飯店、計程車行業、夜市，這就是他們當初設計愛情摩天輪的想法。

▲柯志恩說，韓市長是凸顯愛情產業鏈對高雄未來的重要性，會好好來研究。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩今天上午被問及此事回應，韓市長他最主要想要表達的是，高雄市可以發展愛情產業鏈，不管是觀光或是服務業；那對柯志恩的政策來說，高雄的服務業與觀光本來就是要多元化，所以她想韓市長是凸顯愛情產業鏈對高雄未來的重要性。

柯志恩指出，如果對我們高雄的產業有所振興的話，都會好好來做一些研究。要特別強調的是說，愛情摩天輪是表徵，他比較強調的是背後如何來提升高雄的觀光與服務業，這才是他的重點。

▼韓國瑜、柯志恩站台許采蓁競選總部成立。（圖／記者賴文萱攝）