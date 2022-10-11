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博士參選屏東市南區市民代表　陳韋逞服務處國慶日正式成立

▲屏東市南區市民代表參選人陳韋逞成立服務處 。（圖／陳韋逞服務處提供，下同）

▲前立委王進士（左）推荐陳韋逞是學經歷及服務豐富的市民代表參選人 。（圖／陳韋逞服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市南區市民代表参選人陳韋逞10月10日晚間，以嘉年華方式成立競選服務處，湧入數百位支持者，場面熱絡，現場凍聲聲不斷。

而屏東市市長候選人周佳琪，李清聖、縣議員参選人鄭清原，陳炫言，方華雄，唐玉琴都到場致意，爭取支持；北區市民代表参人郭泰安，東區代表参選人黃仙菌，則跨市民代表選區，對鄉親，請安拜託票，爭取選區親友介紹各自選區親友的支持。

而陳韋逞服務處成立，除準備了地方特色飯湯，炒米粉，及國慶生日蛋糕與鄉民共同祝賀中華民國生日快樂外，也由参選人陳韋逞参與的社團屏東市阿美族原住民馬卡巴嗨協會三位原住民舞者跳自編舞步，帶動現場熱鬧氣氛；另玉成里媽媽教室土風舞表演團，玉成氣功班、公館里花漾媽媽歌唱舞蹈社團，在主持人玉成社區簡仁榮與大山的帶動之下與佐佐木兄弟歌唱團歌唱表演，熱鬧非凡。

▲屏東市南區市民代表參選人陳韋逞成立服務處 。（圖／陳韋逞服務處提供，下同）

▲屏東市南區市民代表參選人陳韋逞成立服務處 。（圖／陳韋逞服務處提供，下同）

屏東市前市長、也是前立委王進士，更以姑表叔的身分，介紹参選人陳韋逞是土生土長公館玉成在地，讀完公館國小，公正國中、屏東中學教育後，考上台灣師範大學英語系，畢業後在新北市中和國中短暫服務，前往美國獲得紐約長島大學國際政治碩士學位，返台在家鄉永達技術學院，繼續從事教育工作。並且曾經當選過第12屆屏東市市民代表、在立法委員服務處擔任助理志工，為市民服務。

王進士強調，陳韋逞精進不斷，又就讀國立成功大學政治經濟研究所攻讀政治經濟碩士、國立中山大學大陸研究所博士班攻讀經濟貿易博士，獲得亞太區域經濟貿易組博士學位。他擁有少見的專業政治經貿與民意代表的實務服務經驗，這次回鍋參選基層民意代表，他特別推薦，懇請鄉親支持。

▲屏東市南區市民代表參選人陳韋逞成立服務處 。（圖／陳韋逞服務處提供，下同）

高雄市菁英外語導遊陳弘明理事長也到場力挺，陳弘明是中央警官學校43期畢業，服務期間也曾經前往紐約都會區康乃迪克週，新港大學獲得碩士學位，師承國際鑑識專家李昌鈺博士，學習犯罪與鑑識專業。

他特別介紹協會成員陳韋逞参選屏東市南區市民代表的2030雙語教育政策 與建立屏東元宇宙團隊共同學習最新科技知識為年輕人拚未來的新潮概念。希望大家支持。更希望用協會全體資源，與屏東觀光業界交流，共同創造外語導遊，爭取國外觀光客。

▲屏東市南區市民代表參選人陳韋逞成立服務處 。（圖／陳韋逞服務處提供，下同）

整場嘉年華活動式的服務處成立晚會在雙十國慶鄉親支持的熱鬧氣氛下，進行兩個半小時，最後在馬卡巴嗨阿美族林雯琪老師率領的原住民圓舞熱鬧圓滿收場，滿滿歡樂，預祝参選人陳韋逞當選屏東市民代表。

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