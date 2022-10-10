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男子吸毒茫癱路旁　南警盤檢起獲大量毒品送辦

▲40歲李姓毒嫌男子吸毒茫癱路旁，市警二分局盤檢起獲大量毒品送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲40歲李姓毒嫌男子吸毒茫癱路旁，市警二分局盤檢起獲大量毒品送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權所警員蔡佳憲、張君豪等2員，於8日下午5時55分許執行巡邏勤務，在中西區民族路二段391巷20號前，發現李姓男子打著赤膊、光著上身癱坐於路旁且眼神迷茫，經盤查發現持有大量毒品，依法帶回偵訊毒品罪嫌送辦。

▲40歲李姓毒嫌男子吸毒茫癱路旁，市警二分局盤檢起獲大量毒品送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警四周檢視，在40歲李姓男子身旁發現散落有1包白色粉末物品，經以毒品試劑篩檢呈現第二級毒品安非他命陽性反應，經確認為其持有後依法實施逮捕。後續又在其攜帶之行李包內發現大量毒品，經清點計有第一級毒品海洛因1包4.28公克、第二級毒品安非他命3包49.95公克、第二級毒品咖啡包4包19.45公克、第三級毒品美得眠36顆及安非他命吸食器2組等證物。

▲40歲李姓毒嫌男子吸毒茫癱路旁，市警二分局盤檢起獲大量毒品送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李嫌為員警查獲時疑因吸食毒品，以致有全身無力、精神恍惚情形，且表達身體不適後，為警戒護送至醫院檢查並觀察1日後出院，於10日在警方完成調查偵訊後，全案依涉嫌違反毒品罪嫌送辦，並將持續溯源追查毒品來源。

▲40歲李姓毒嫌男子吸毒茫癱路旁，市警二分局盤檢起獲大量毒品送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局表示，使用毒品極易造成中樞神經等受損，並產生幻覺及依賴性，嚴重戕害身體健康，警方也將持續運用各項勤務方式加強「安居緝毒」專案各項掃蕩作為，不斷向上溯源、向下刨根，以打造樂活宜居之無毒生活環境。

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吸毒茫癱南警毒品

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