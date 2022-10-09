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國慶連假夜巡查獲毒咖啡　南警全方位守護台南治安

▲台南市警二分局警網，9日凌晨4時許，在中西區公園路與民權路口，查獲、陳2嫌持有愷他命及毒咖啡包58包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局警網，9日凌晨4時許，在中西區公園路與民權路口，查獲、陳2嫌持有愷他命及毒咖啡包58包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局，9日凌晨在中西區公園路與民權路口，發現24歲何姓男子邊開車邊使用行動電話，員警攔檢發現何男與同車21歲陳姓男子神情緊張，經仔細盤查在車內起獲愷他命1包4.87公克及毒咖啡包58包重199.57公克，經初步篩檢呈現第二、三級毒品陽性反應，何、陳兩嫌依毒品罪嫌送辦，並追查毒品來源中。

▲台南市警二分局警網，9日凌晨4時許，在中西區公園路與民權路口，查獲、陳2嫌持有愷他命及毒咖啡包58包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，何、陳2人夜間一同駕車前來市區KTV歡唱，結束準備回家時，因邊開車並使用行動電話為巡邏經過之第二分局中正派出所員警發現攔查。攔下時除於車內聞有疑似毒品異味，且見乘客陳男藏放手提袋及兩人神情緊張等，在員警善用盤問技巧且仔細觀察，分別於兩人身上起獲愷他命及毒品咖啡包等毒物，兩人續經員警帶回調查，其毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警二分局警網，9日凌晨4時許，在中西區公園路與民權路口，查獲、陳2嫌持有愷他命及毒咖啡包58包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局在國慶連假期間，都堅守岡位執勤，全方位守護市民之安全及社會秩序。8日連假首日，中西區計有3場次廟會遶境活動，另廣澤尊王祖廟西羅殿也湧入近千名信眾參香，第二分局均作縝密勤務部署，有效秩序維護並與各廟方約制協調減少鞭炮燃放、遵守交通秩序等；也針對易壅塞之交通路口派員實施機動疏導，維護交通順暢。

特別針對酒後駕車惡行違規全面嚴打取締，至9日8時止取締酒後駕車7件(送辦6件、違規舉發1件)，統計轄區今年迄今酒後駕車肇事案件大幅減少13件，有效維護大家交通安全。

▲台南市警二分局警網，9日凌晨4時許，在中西區公園路與民權路口，查獲、陳2嫌持有愷他命及毒咖啡包58包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局也提醒，遊客前來遊玩，或因對道路狀況不熟悉，且有租賃汽機車代步情形，行駛於道路務必減速慢行，汽機車行經路口慢看停、行人路口停看聽。另連假期間或有好友餐敘飲酒，也應注意節制勿有酒醉失態滋事違行，且切勿酒後駕車，大家一共平安喜樂歡渡假期。

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