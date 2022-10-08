國慶日連假開始　南警首夜強打酒駕及掃蕩毒品犯罪成果佳

▲台南市警二分局員警，在全國擴大臨檢勤務中，即以強力路檢結合威力臨檢掃蕩之勤務，總計查獲毒品案4件8人、取締酒後駕車送辦3件3人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶日3天連續假期到來，許多人也把握這次連假將外出旅遊，台南市警二分局員警，在7日晚上9時至8日凌晨1時之全國擴大臨檢勤務中，即以強力路檢結合威力臨檢掃蕩之勤務，總計各項勤務中查獲毒品案4件8人、取締酒後駕車送辦3件3人，以有效維護社會秩序及交通安全。

第二分局在7日晚上執行全國擴大臨檢勤務中，在忠義路與府前路口設置封閉型路檢，也吸引許多外來遊客之佇足注意。在員警認真執勤下，晚上9時45分在府前路2段發現1位自高雄來台南遊玩之陳姓機車騎士紅燈右轉，藉以規避路檢，不料違規轉彎後，即為員警攔下且發現滿身酒味，經實施酒測超過標準值，為員警帶回依涉嫌公共危險罪調查送辦。

到深夜11時許長樂所所長施明昌帶班在忠義路2段路檢時，發覺王姓駕駛開著1輛自小客車看見前方路檢點時，竟在路口旁急停佯裝要購物，但立即為員警發現上前盤查，在其慌張之神情中，盤檢過程也在其身上起獲第三級毒品愷他命2包1.2公克、K菸3支及k盤1個，王嫌經帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案依毒品危害防制條例函請裁罰。

3天的連續假期，第二分局將採機動式之巡邏及組合警力來交互運用，全力嚴打酒後駕車惡行及查處防制不法行為，也呼籲民眾切勿心存僥倖而酒後駕車。