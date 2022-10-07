車牌戴口罩群闖台86線　警開37紅單罰13萬...10屁孩這下慘了

▲車牌戴口罩群闖台86快速道路，市警六分局查獲10車開37張紅單，共罰13萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局於10月2日凌晨1時6分，接獲民眾報案有10輛機車，成群結隊於永成路灣裡匝道口騎上台86快速道路，警方立即成立專案小組擴大追查過濾後，傳喚10名機車騎士到案，其中7名為無照駕駛少年，共開出無照駕駛、闖紅燈、普通機車行駛快速道路、號牌遮蔽等違規舉共計37張，共罰13萬餘元。

雖然這些機車違規騎上快速道路時，都以口罩蓋住車牌，但市警六分局獲報後立即動員近10名警力，同步調閱沿線監視器擴大追查，經逐一過濾比對後，陸續利用科技辦案還原原始車牌，確認車主身分後，連日通知違規駕駛到案說明，並依規定開出交通違規舉發單。



這群年輕駕駛人本以為，用口罩將車牌遮蔽，就能天衣無縫、瞞天過海，不料警方還是能運用科技辦案，迅速的找上門，他們大感意外，表示下次不敢再犯。

警方表示：依道路交通管理處罰條例第33條，普通機車行駛快速道路，依法可罰3,000元以上、6,000元以下罰鍰；另外，遮蔽號牌(如戴口罩)導致無法辨識，將違反道路交通管理處罰條例第13條，依法可罰2,400元以上、4,800元以下罰鍰。

市警六分局強調，目前快速道路尚未開放普通機車行駛，呼籲機車族，勿因好玩或貪圖一時之便，公然挑戰警方執法決心，造成行車風險；另為有效遏止駕駛人心存僥倖規避交通違規行為，或可能利用遮蔽號牌從事不法行為，將持續列為執法重點加強攔檢取締。