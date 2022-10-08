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國慶連假報馬仔　南警整理交通狀況報乎你知

▲台南市警局根據過去經驗，綜整國慶連假期間，台南市的交通狀況提供駕駛朋友參考。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局根據過去經驗，綜整國慶連假期間，台南市的交通狀況提供駕駛朋友參考。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

10月8日為國慶日連續假期首日，已有民眾舟車勞頓地返鄉，並且規劃好欣賞國慶煙火、踏青或參訪名勝等出遊行程，蓄勢待發地好好享受假期，台南市警局根據過去經驗，綜整台南市的交通狀況提供駕駛朋友參考。

一、連續假期前一日(10月7日)「返鄉潮」：以下午17時過後返鄉及下班車潮集中於各交流道周邊道路為交通尖峰，7日17時許後台南市部分地區有臨時性的大雨以及下班尖峰，致國道一號仁德(文德路及中山路)、永康(中正北路及中正南路)及大灣交流道(復興路及太子路)，以及國道三號銜接台86快速道路等周邊平面道路有車流較多且車速速緩慢情形，復於19時許逐漸疏散突發性車流恢復正常車速。

二、連續假期第一日(10月8日)及第二日(10月9日)「出遊潮」：出遊車潮上午集中於各交流道周邊道路，下午集中於各觀光景點周邊道路為主，根據以往經驗，上午9時至13時各高速公路交流道周邊道路(國道一號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路)會有前往國道而車多情形，以及11時至13時台86快速道路及台19甲銜接國道三號關廟交流道因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流，而在觀光地區部分，14時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現車流，且各地停車場停車率高，亦提醒各位駕駛朋友提前做好停車規畫。

三、連續假期最後一日(10月10日)「賦歸潮」：出遊車潮以上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路為主，預估16時起各高速公路交流道周邊道路(國道一號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路)因應返回工作崗地的車流而有車多情形。

為確保轄區各道路交通順暢，本局已因應車流時段，重兵部守轄內各交流道、觀光景點及賣場，規劃交通疏導勤務以維護交通秩序，同時與高公局南控中心、公路總局及交通局交控中心等各友軍單位通力合作，針對轄內重要聯外幹道，建立路況通報網，加強警廣路況推播並視狀況隨時支援交通快暢警力，於此亦提醒南返長途行駛高速公路的駕駛朋友，除了避開車流尖峰時段外，亦可以行駛台61線快速道路替代行駛國道1號或3號，悠閒地享受西部海岸線的美景。

此外，轄內安平遊憩碼頭於9月9日至10月30日舉有「米奇與好朋友chill遊台南」迪士尼氣球造景展出的活動，根據歷次周末假期的經驗，預估在連假期間活動周邊的慶平路、安億路、安平路及運河路，除了安平商圈光觀的車流外，亦有許多部分尋找停車格位的車輛，致上述路段行駛車速會較為緩慢，於此亦建議前往參加活動的朋友們，預先作好停車規劃，或多加運用本市的大眾運輸工具，詳細乘車及停車資訊得於「台南旅遊網」上查詢。

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