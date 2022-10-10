客衝海底撈「伸手比愛心」拍抖音！網1關鍵傻眼戰翻　店員吐真心話

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會用抖音、IG的Reels功能來拍攝短影片，而近來就很流行一個主題，是在海底撈伸手比半邊愛心，等店員來補足另一半的愛心。而這樣的影片內容就引發討論，有些網友認為這樣會造成店員困擾；但也有網友覺得海底撈本身就在賣「服務」，所以此舉並無不妥。

有網友在Dcard上，以「海底撈比愛心真的很傻眼」為題發文，提到拍攝影片時，就算是跟風，也應該知道什麼是可以拍的吧？

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也有網友以「海底撈比愛心」為題發文，表示她去吃海底撈時，發現好幾桌客人都在伸手等店員比另一半的愛心，但是店員這麼忙碌，客人還因為覺得有趣而伸手，真的不會打擾到店員上班嗎？

還有網友以「海底撈店員真的敢說：我很忙沒空比愛心嗎」為題拋問，就算店員沒有說這樣的行為造成困擾，但也不代表可以一直做吧？當店員很忙的時候還遇到這樣的客人，又要怎麼開口說此舉已經造成困擾？

▲海底撈火鍋。（圖／記者黃士原攝）

話題引發討論，一票網友也不認同這樣的行為，「無聊當有趣」、「雖然海底撈吃的是服務，但是不應該無限上綱」、「我是真的不懂為什麼要這樣騷擾店員」、「一直說海底撈貴在賣服務，請問比愛心是用餐服務的哪一環？這麼愛扯乾脆來開放跳個舞、唱個歌好了」、「賣服務沒錯，可是是賣跟用餐相關的服務吧！叫店員比愛心跟用餐是有什麼關係」、「前幾天去吃海底撈的時候，看到有一桌手舉起來，服務生從遠方跑過去比完，再快速跑回原本的地方忙，臉上那無奈的表情，都不知道該說什麼」。

不過，也有些網友持相反意見，「海底撈不就是貴在服務？不然我幹嘛花錢去當巨嬰啊」、「既然賣的是服務，你在這邊跟我扯什麼造成困擾」、「個人認為要看營業商家欸，海底撈的確讓人覺得在賣服務，但是身為同樣待在火鍋店的社畜，如果客人扭屁股跟我點餐或是要我比愛心的話，真的會先謝，一直做就叫白目了」、「這叫行銷手法好嗎？海底撈應該是開心的，真的影響會公告，並讓店員不要配合」。

▲部分網友認為，海底撈本來就是賣「服務」。（圖／翻攝自Facebook／海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan ）

此外，也有自稱是店員的網友現身回應，「海底撈員工路過，其實這真的沒啥，就路過比個愛心而已也花不到幾秒，而且跟客人有互動，他們開心其實我也會挺開心的」、「還好吧？我之前當員工覺得偶爾這樣玩一下也不錯 ，會讓自己上班心情放鬆一點」。還有網友透露，「每一個服務員的想法都不太一樣，上一次去吃的時候服務員還跑過來問我們說怎麼了？我們說『怕想要比愛心會造成你們的困擾。』他就說『不會啊，當然不會，你們要比嗎？』比完小的還主動問我們說要不要大的愛心」。

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