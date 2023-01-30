　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頂大妹交往堅持AA「他卻害怕了」　理由被戰翻！網喊：讓我來

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名30多歲網友和小11歲頂大妹交往，對方不僅條件優越，平常約會也堅持AA制，這讓年長許多的他不禁開始自卑，甚至會懷疑女方只是想玩玩而已。這番話讓眾多網友不以為然，紛紛直呼「代表她很真心呀，拜託不要辜負人家。」

網友在Dcard娓娓道來，兩人是在朋友聚會上認識的，由於都是資工系，當初女方以詢問未來出路為由，主動加他LINE，結果越聊越投緣，後來陸陸續續約了幾次吃飯，便順理成章地在一起了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，本想說對方還是學生，所以約會或其他支出都由他負擔，但從第一次約會開始，女方就堅持AA制，這令他受寵若驚，但也覺得讓一個小妹妹付錢怪怪的，「她是頂大資工，我只是一個野雞大學的資工，再加上她不只長的可愛、多才多藝，家裡也算有錢，這樣我真的好自卑，也一直自我懷疑，為什麼她要選一個跟自己差這麼多的叔叔，是不是只想玩玩而已。」

▲▼情侶,交往,談戀愛,交男友,交女友。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

不過他也強調，自己想好好珍惜這段感情，「但真的好鬱卒啊！」對此，網友們紛紛回應，「如果真的過意不去，那你可以換個角度說，例如這餐我請，等下飲料換妳請，或看電影我請，等下爆米花妳請」、「我猜要AA的原因是，看起來才不像包養妹吧」、「會AA代表更真心吧！如果會覺得怪怪的就偶爾送束花、送個小禮物、帶她吃好吃的就好啦」、「理工女比較理性啊，當然AA啊」、「一堆女生超愛大叔，很正常」。

另外，不少男網友則表示，「好想要頂大資工多才多藝有錢的妹妹」、「這麼好的女生還嫌，讓給我好了」、「交給我吧！我們可是傳說中的接盤俠」。

❤花月嵐禮盒、4大瓶洗衣精399、葉黃素、1包不到12元衛生紙！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
房門深夜突被打開…驚見裸體長髮妹闖進來　椅子留下「一灘水」
開工第一天「離婚人潮爆滿」！民政局曝背後真相
發熱衣3種「錯誤穿法」超NG！醫揭原理：會愈穿愈冷
台女星真的被勒索！泰警「認了有收錢」：正在蒐證中
快訊／開工日財神爺來了！威力彩3.7億獎號出爐
房東過年突道歉「次月房租-3000」　他驚呆：我上輩子救地球

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新竹老夫妻「朝聖超夯燒肉店」　店員1舉動暖炸！萬人洗版讚爆

超多人做不到！收納女王「提1件事」讓他覺悟：守護自己最重要

天太冷「手機突跳1通知」　他求救：電都充不滿！內行教1招

房門深夜突被打開…驚見裸體長髮妹闖進來　椅子留下「一灘水」

頂大妹交往堅持AA「他卻害怕了」　理由被戰翻！網喊：讓我來

發熱衣3種「錯誤穿法」超NG！外科醫揭保溫原理：會愈穿愈冷

開工點牛排踩雷！嫩妹打開餐盒見「5坨狗屎」傻眼：這樣170？

突要他掀瀏海！陌生伯勸「到三鳳宮拜拜」　外婆竟也遇過：發現腫瘤

年後第一槍！鬍鬚張宣布漲價　2／1起10款便當全漲5元

被要求穿「紫毛衣配西褲」心累　尪爆氣槓強勢婆婆！她秒變迷妹

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

房門深夜突被打開…驚見裸體長髮妹闖進來　椅子留下「一灘水」

頂大妹交往堅持AA「他卻害怕了」　理由被戰翻！網喊：讓我來

發熱衣3種「錯誤穿法」超NG！外科醫揭保溫原理：會愈穿愈冷

開工點牛排踩雷！嫩妹打開餐盒見「5坨狗屎」傻眼：這樣170？

突要他掀瀏海！陌生伯勸「到三鳳宮拜拜」　外婆竟也遇過：發現腫瘤

年後第一槍！鬍鬚張宣布漲價　2／1起10款便當全漲5元

被要求穿「紫毛衣配西褲」心累　尪爆氣槓強勢婆婆！她秒變迷妹

春節車流飆11%、車禍暴增37%　國道壅塞卻僅略增1.5%「原因出爐」　

想脫單看過來！本月桃花最旺TOP4星座　天秤會有舊愛回頭

工地鷹架變書架、在發財車上辦簽書會！台北國際書展亮點搶先看

頭髮狂掉受不了？營養師曝「生髮飲食5大關鍵」：堅果要吃對

杜賓床墊被搶氣到跳腳　黑貓無視憤怒汪「繼續舔毛」：朕就是不走

越活越美！阿雅：女人過30靠的是氣色，建議從「3件事」下手

房門深夜突被打開…驚見裸體長髮妹闖進來　椅子留下「一灘水」

咪妃裸身泡湯秀美背！　「老公視角照」網爆笑一排：進擊的巨人

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！原因曝　1飲品助養腎

好冷！冷颼颼凍未條　低溫保健8要點助你遠離傷害

外資大買晶圓雙雄逾16萬張　賣超鴻海3.8萬張

台女星真的被勒索！　泰國警方態度反轉「認了有收錢」：正在蒐證中

新春開工　陳亭妃與體育署勘察土城國小及公園國小游泳池

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

生活熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

好市多牛排大降價　他嗨喊：比豬肉便宜

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

今年還有7段連假！　最划算「請2天放9天」

入夜驟降14度　18縣市亮低溫燈號

更多熱門

相關新聞

陌生伯一看勸「到三鳳宮拜拜」　外婆竟也遇過：發現腫瘤

陌生伯一看勸「到三鳳宮拜拜」　外婆竟也遇過：發現腫瘤

一名網友去年底發生小車禍，康復後更諸事不順，直到過年才去安太歲；沒想到，昨日初八上班時，有位陌生阿伯看到他，先是要求掀瀏海，後來更嚴肅地說，希望他隔天撥空去拜拜，這讓他越想越毛，也意外釣出外婆過去的奇遇。

兒壓歲錢領了5萬　內行推「3檔存股」錢滾錢

兒壓歲錢領了5萬　內行推「3檔存股」錢滾錢

他羨慕健身教練「狂約炮」　網友這樣說

他羨慕健身教練「狂約炮」　網友這樣說

網美好友拍完照才能吃　她等30分鐘！喊1句遭罵

網美好友拍完照才能吃　她等30分鐘！喊1句遭罵

餐盒「1材質」蓋上就軟掉！結局讓她喊可愛

餐盒「1材質」蓋上就軟掉！結局讓她喊可愛

關鍵字：

AA制頂大妹交往擇偶條件Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！

最美脫北女孩「全身都變了」！

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

電梯大樓住幾樓最優？

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

快訊／全家開出2張千萬發票

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面