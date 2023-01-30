頂大妹交往堅持AA「他卻害怕了」　理由被戰翻！網喊：讓我來

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名30多歲網友和小11歲頂大妹交往，對方不僅條件優越，平常約會也堅持AA制，這讓年長許多的他不禁開始自卑，甚至會懷疑女方只是想玩玩而已。這番話讓眾多網友不以為然，紛紛直呼「代表她很真心呀，拜託不要辜負人家。」

網友在Dcard娓娓道來，兩人是在朋友聚會上認識的，由於都是資工系，當初女方以詢問未來出路為由，主動加他LINE，結果越聊越投緣，後來陸陸續續約了幾次吃飯，便順理成章地在一起了。

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原PO表示，本想說對方還是學生，所以約會或其他支出都由他負擔，但從第一次約會開始，女方就堅持AA制，這令他受寵若驚，但也覺得讓一個小妹妹付錢怪怪的，「她是頂大資工，我只是一個野雞大學的資工，再加上她不只長的可愛、多才多藝，家裡也算有錢，這樣我真的好自卑，也一直自我懷疑，為什麼她要選一個跟自己差這麼多的叔叔，是不是只想玩玩而已。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

不過他也強調，自己想好好珍惜這段感情，「但真的好鬱卒啊！」對此，網友們紛紛回應，「如果真的過意不去，那你可以換個角度說，例如這餐我請，等下飲料換妳請，或看電影我請，等下爆米花妳請」、「我猜要AA的原因是，看起來才不像包養妹吧」、「會AA代表更真心吧！如果會覺得怪怪的就偶爾送束花、送個小禮物、帶她吃好吃的就好啦」、「理工女比較理性啊，當然AA啊」、「一堆女生超愛大叔，很正常」。

另外，不少男網友則表示，「好想要頂大資工多才多藝有錢的妹妹」、「這麼好的女生還嫌，讓給我好了」、「交給我吧！我們可是傳說中的接盤俠」。