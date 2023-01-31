想恩愛嫌保險套貴！他接案「月賺2萬」...為省錢要女友吃避孕藥

▲原PO每天都想要做「身體運動」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

情侶想恩愛又想避孕，通常會選擇戴保險套或吃避孕藥。近日一位網友表示，他禁慾一周後挑逗女友，沒想到被女友嫌，生活很困難了，每天還想要做「身體運動」，他還覺得保險套太貴要她吃避孕藥。

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，「因為上周女友月經來已經禁慾一周，我的小寶貝蓄勢待發，就在她下班回家之後，開始無所不用其極挑逗她。」不料，女友回，發生性行為能賺錢嗎？原PO表示，之後女友又說了一堆，「大概就是我接案維生連房租跟她AA都很困難了，每天還只想打炮，為了自己少花保險套的錢（因為我曾經在剛開始交往的時候很驚訝地跟她說，保險套也太貴），所以寧可叫她去吃事前藥避孕。」

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原PO解釋，之前女友跟他說吃避孕藥能讓皮膚變好，胸部也可以變大，所以她才開始吃，當初女友也支持他接案，如果他當老闆她就是老闆娘，現在竟然這樣說，而他知道很多網友都很有錢，「但我很努力接案一個月最少也有2萬的收入，扣掉房租跟女友一人一半9000，也還有1萬1的生活費（我物慾不高，所以從來也沒覺得不夠用）。

原PO強調，他跟女友都是彼此的第一任，沒想過要分手，「但我真的不知道出去賺錢，然後犧牲掉大半可以跟她一起的時間，這樣真的會比較幸福嗎？還是社會真的把她變成了那種功利的人。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「努力接案1個月也才只有2萬，還不如正常上班族，她也在上班，要是遇到一個條件比你好的你大概就掰了」、「2萬真的要餓死，還在那邊說什麼女友物慾，她能忍你到現在真心佩服」、「連保險套都嫌貴，好可憐我說女朋友」、「廢到我以為是反串文」、「我們公司揀貨的阿姨都有32000了」。

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