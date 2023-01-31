　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想恩愛嫌保險套貴！他接案「月賺2萬」...為省錢要女友吃避孕藥

原PO表示，他覺得保險套太貴，要女友吃避孕藥。（示意圖／Pixabay）

▲原PO每天都想要做「身體運動」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

情侶想恩愛又想避孕，通常會選擇戴保險套或吃避孕藥。近日一位網友表示，他禁慾一周後挑逗女友，沒想到被女友嫌，生活很困難了，每天還想要做「身體運動」，他還覺得保險套太貴要她吃避孕藥。

原PO近日在論壇《Dcard》發文說，「因為上周女友月經來已經禁慾一周，我的小寶貝蓄勢待發，就在她下班回家之後，開始無所不用其極挑逗她。」不料，女友回，發生性行為能賺錢嗎？原PO表示，之後女友又說了一堆，「大概就是我接案維生連房租跟她AA都很困難了，每天還只想打炮，為了自己少花保險套的錢（因為我曾經在剛開始交往的時候很驚訝地跟她說，保險套也太貴），所以寧可叫她去吃事前藥避孕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO解釋，之前女友跟他說吃避孕藥能讓皮膚變好，胸部也可以變大，所以她才開始吃，當初女友也支持他接案，如果他當老闆她就是老闆娘，現在竟然這樣說，而他知道很多網友都很有錢，「但我很努力接案一個月最少也有2萬的收入，扣掉房租跟女友一人一半9000，也還有1萬1的生活費（我物慾不高，所以從來也沒覺得不夠用）。

原PO強調，他跟女友都是彼此的第一任，沒想過要分手，「但我真的不知道出去賺錢，然後犧牲掉大半可以跟她一起的時間，這樣真的會比較幸福嗎？還是社會真的把她變成了那種功利的人。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「努力接案1個月也才只有2萬，還不如正常上班族，她也在上班，要是遇到一個條件比你好的你大概就掰了」、「2萬真的要餓死，還在那邊說什麼女友物慾，她能忍你到現在真心佩服」、「連保險套都嫌貴，好可憐我說女朋友」、「廢到我以為是反串文」、「我們公司揀貨的阿姨都有32000了」。

延伸閱讀
4生肖兔年諸事不順！屬龍行事須低調　「這生肖」恐遇爛桃花
才訂婚不久…未來公公給神秘信封　妹子打開傻了：竟是「生男秘籍」
獨家／不敵疫情「團聚」驚傳收店　曾心梅餐廳300萬裝潢放水流

ET快訊
永豐銀34卡友被盜刷　1關鍵「確定免繳」！
衛生紙堆到和馬桶一樣高！　妹子房間炸出垃圾山
只到明天！　好市多「超夯1物」突快閃特價
快訊／永豐銀34位卡友遭盜刷！金額達110萬　30家商店捲入
釣魚「釣到鱷魚」！　男遭拖入水中活活咬死
飆漲又急殺跌停！　這檔被證交所列注意股
和兒媳過馬路拜拜！　她想求「全家平安」卻先被撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓　周四起轉雨「補班日雨區最廣」

桃機董座懸缺2年！王國材證實找到人選了　「2／26前定案」

交長留任「毫不猶豫」盼風光離開！心路歷程曝：因選輸下台不甘心

沈慧虹接任交部參事！王國材交付重要任務　「洗刷行人地獄汙名」

《柯南》劇場版哪部最推？　PTT一面倒點名「21年前」這部：神作

不同調？交通部盼今年來「100萬陸客」　觀光補貼估4月上路

寒流強襲養生藥膳夯！她狂吃羊肉爐+薑母鴨　3大上火症狀全來了

想恩愛嫌保險套貴！他接案「月賺2萬」...為省錢要女友吃避孕藥

只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」　他目睹妹子一次買5包

陳建仁借調任閣揆遭批！中研院副院長讚他「像諸葛亮」：攻擊不公平

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓　周四起轉雨「補班日雨區最廣」

桃機董座懸缺2年！王國材證實找到人選了　「2／26前定案」

交長留任「毫不猶豫」盼風光離開！心路歷程曝：因選輸下台不甘心

沈慧虹接任交部參事！王國材交付重要任務　「洗刷行人地獄汙名」

《柯南》劇場版哪部最推？　PTT一面倒點名「21年前」這部：神作

不同調？交通部盼今年來「100萬陸客」　觀光補貼估4月上路

寒流強襲養生藥膳夯！她狂吃羊肉爐+薑母鴨　3大上火症狀全來了

想恩愛嫌保險套貴！他接案「月賺2萬」...為省錢要女友吃避孕藥

只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」　他目睹妹子一次買5包

陳建仁借調任閣揆遭批！中研院副院長讚他「像諸葛亮」：攻擊不公平

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓　周四起轉雨「補班日雨區最廣」

動漫節圓滿落幕！五天展期破45萬人進場創高峰、各廠商業績大幅成長

台南二仁溪斜坡道油漆造成人車滑倒危險　李啟維：畫蛇添足工程

桃機董座懸缺2年！王國材證實找到人選了　「2／26前定案」

活在性侵煉獄7個月！15歲女多次遭「狼父拖進房」　腹痛才知懷孕

胡歌老婆正面照瘋傳「秘婚1年多」　22天前消息走漏…身份被起底

搶燈會商機！北市15市集擴大回饋　學生證免費換士林夜市100元抵用券

飯店餐飲同業專屬優惠！台北君悅3月底前全館餐飲75折　凱菲屋也適用

王心凌「兩段式油保養」超實用　極乾肌、出國旅行必學！

永豐銀34名卡友被盜刷　1關鍵「確定免繳」！

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

生活熱門新聞

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家揭原因

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

好市多賣1.2萬「40°C充氣按摩池」　老司機一看笑了

小學生作業猜字謎　他9題全答不出

更多熱門

相關新聞

點外送刷卡後被取消訂單！男子怒轟：3天利息很多

點外送刷卡後被取消訂單！男子怒轟：3天利息很多

外送平台正夯，成為一種商機，不過難免也會有爭議。一名男網友日前叫外送，已經刷卡並完成訂單，卻被臨時通知取消訂單，讓他一肚子火。

OL堅持不生小孩！男友媽嗆自私：斷人後代很糟糕

OL堅持不生小孩！男友媽嗆自私：斷人後代很糟糕

未來公公給神秘信封　她打開傻眼：是生男秘笈

未來公公給神秘信封　她打開傻眼：是生男秘笈

遊戲實況主竟是寵物魚　改ID還盜刷信用卡

遊戲實況主竟是寵物魚　改ID還盜刷信用卡

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4大謎團

高一生失蹤106天詭「吊屍樹上」！網列4大謎團

關鍵字：

Dcard保險套避孕藥周刊王

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

本土劇女神日本泡湯「大尺度裸身女體」被拍！

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面