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國慶連假第2天行程熱情爆衝！陳其邁連掃4區票倉　嗨喊：攏嘸離開

▲陳其邁在國慶連假第二天，狂掃旗山、甲仙、美濃以及六龜的票倉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁在國慶連假第二天，狂掃甲仙、杉林、六龜、旗山等4個區的票倉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

選戰倒數來到國慶連假，高雄市長陳其邁的地區後援會也開始陸續成立，９日一早就從甲仙、杉林、六龜、旗山連續四處成立後援會，過往人口較少的甲仙、杉林地區這次也有後援會成立，同時過往立場偏藍的六龜地區，全數12名里長也列名後援會幹部，晚間旗山區的後援會，天上雖然下著大雨，但仍湧入超過3000名的鄉親，大雨澆不熄熱情也讓人見識到陳其邁在大旗美地區的超人氣。

民進黨此次在大旗美地區推出兩位議員候選人，分別是連任五屆的資深議員林富寶，以及擔任過高雄市政府秘書的新人林慧欣。陳其邁提到林富寶是最骨力跑基層的議員，關心地方建設、鄉親也都找得到；而新人林慧欣則是美濃在地、土生土長的客家後生，擔任過立委邱議瑩助理、高雄市政府秘書，行政資歷豐富而且熟悉地方，希望鄉親能夠牽成，讓林富寶和林慧欣能夠到議會為大旗美地區服務。

▲陳其邁在國慶連假第二天，狂掃旗山、甲仙、美濃以及六龜的票倉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁在國慶連假第二天，狂掃甲仙、杉林、六龜、旗山等4個區的票倉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁上任後非常關心大旗美地區建設，除了景觀塑造、道路刨鋪、排水建設施作以外，同時關心農民、加碼農民保險，更在日前香蕉因為大出而影響價格時，第一時間就入山關心，除了由市府出面收購香蕉，同時協助蕉農爭取企業團購和電商訂單，協助農民和通路對接。

種種政策讓大旗美地區的民眾感念在心，也才會在這次2022選戰，地方人士爭相出來成立後援會，來肯定陳其邁上任後兩年拚四年繳出的漂亮成績單。

今日成立的後援會場場爆滿，而晚間旗山後援會的場次，遇到臨時大雨攪局，但是現場3000多名鄉親卻都沒有離開，讓陳其邁上台後和旁邊的邱議瑩立委大開玩笑，並說檯下鄉親「真的攏嘸離開」，陳其邁也感謝鄉親的熱情相挺，並允諾會繼續大力建設大旗美地區，再拚四年、讓高雄起飛。

▲陳其邁在國慶連假第二天，狂掃旗山、甲仙、美濃以及六龜的票倉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁跟支持群眾握手 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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