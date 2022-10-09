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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜贈謝國樑「是時侯了」　盼兩人一起「侯侯做代誌」

▲侯友宜力挺助選贈「是時侯了」 盼與謝國樑一起侯侯做代誌。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

▲侯友宜力挺助選贈「是時侯了」。（圖／謝國樑競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑與新北市長侯友宜今（9日）在基隆仁愛市場合體掃街拜票，並且參訪位於七堵的競選總部，侯友宜市長致贈「是時『侯』了」HOUHOU加油扇競選小物，表示謝國樑是時候該當選市長了，是時候該為基隆市民服務了！

謝國樑表示，非常感謝侯市長百忙中前來力挺，自己對於仁愛市場有很深的情感，不光是有許多同學、朋友在此設攤，更與攤商民眾們建立的友誼。今天特地邀請侯市長來此，除了介紹仁愛市場的美食外，也讓侯市長感受到基隆民眾的熱情，更希望藉由侯市長的高人氣，一起侯侯做代誌，新北基隆共同攜手為人民拚好日子。

▲侯友宜力挺助選贈「是時侯了」 盼與謝國樑一起侯侯做代誌。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

▲侯友宜期盼與謝國樑一起侯侯做代誌。

侯友宜說，今天來到基隆就是要力挺最棒的市長候選人謝國樑，未來除了要與國樑一起關懷基隆、新北的民眾，也要和國樑一起努力，讓新北、基隆可以共好，一起為市民朋友服務。

結束仁愛市場的掃街後，侯友宜到謝國樑位於七堵競選總部進行參觀，謝國樑親自向侯友宜市長導覽，了解他對於基隆將來最重要的「基隆科學園區」規劃，除了展現想要幫基隆創造更多就業機會之外，也展現要讓更多產業進入基隆的決心。更有趣的是，謝國樑也邀請侯友宜市長於兩人合照的牆面進行合影，並和與會的基隆市議員們逐一拍照。

▲侯友宜力挺助選贈「是時侯了」 盼與謝國樑一起侯侯做代誌。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

▲謝國樑邀請侯友宜市長與基隆市議員們一同合影。

謝國樑表示，不久前與國民黨基隆市議會黨團一同到新北捷運十四張站，向侯友宜市長請益捷運聯開的相關發展經驗，當時很多議員也希望侯市長能夠前來基隆，進一步討論未來基隆可參考新北經驗之處。因此他說，這次特別邀請侯市長前來，也一同幫忙拉抬助選，「基隆新北連線」，一起打出全壘打，未來也會一同把基捷蓋起來，串接新北至基隆產業廊帶，讓「新北與基隆共好」。

侯友宜表示，從國樑宣布參選至今，看見了他為未來市政的認真和對民眾的關懷！針對基隆人最關心的基隆捷運，國樑與現場的多位議員也早在八月底時就來到新北，與我們新北捷運局的同仁汲取經驗。他也向基隆市民朋友推薦，謝國樑絕對是未來基隆市長的最佳人選，因為謝國樑不僅有創新、活潑的思維，也有做事的決心，更有對於民眾的同理心與關懷，深信謝國樑絕對是值得信任的候選人。

▲侯友宜力挺助選贈「是時侯了」 盼與謝國樑一起侯侯做代誌。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

▲謝國樑與侯友宜市長於兩人合照的牆面合影。

侯友宜市長最後也致贈謝國樑「是時『侯』了」HOUHOU加油扇競選小物，表示謝國樑是時候該當選市長了，是時候該為基隆市民服務了！一起侯侯做代誌！

最後，謝國樑強調，自己這次的政見主軸是「引進產業、增加就業」，未來新北與基隆也要攜手推動「基隆科學園區」，包含捷運TOD（大眾運輸導向發展）沿線開發與公設回饋、翻新舊廠區及基隆副都心七堵第二行政中心，串聯新北與基隆，讓我們一起侯侯做代誌，一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好！

▲侯友宜力挺助選贈「是時侯了」 盼與謝國樑一起侯侯做代誌。（圖／謝國樑競選辦公室提供）

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