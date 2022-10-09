蔡英文國慶演說將承諾打造「韌性國家」　「要給世界更好的台灣」

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

111年雙十國慶大會10日登場，總統蔡英文依慣例將發表約30分鐘的國慶談話。據了解，蔡英文今年演說以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，共分成4大部分。其中，在國防戰力方面，她將重申台灣充實自我防衛的決心，以及維護區域和平穩定的立場，並闡述透過提升戰力、國防自主、全民動員，及全民防衛意識等4個面向強化。

蔡英文今年的國慶演說，同樣約30分鐘左右，將以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，內容共分為四大部分，分別為：「疫情中逆勢前進」、「下波挑戰」、「打造四大韌性」，以及「給世界更好的台灣」。

蔡英文在演說中，將揭示她在接下來的任期當中，不僅要站穩「四個堅持」的立場，更要透過強化「四大韌性」，來打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。

在「社會安全網」方面，蔡英文要完備社福醫療，強化社會安全網。她也將指出，完整建構並強化社會安全網，更是施政的重中之重，這幾年政府逐步增加預算與量能，讓更多國民受到照顧；而未來，政府將持續提升包括：醫療救護、災防緊急應變、全方位社會照顧、社會住宅等4個面向的能量，持續強化社會安全網，提供國民更完整、更周全的照顧，她認為接住每一位需要協助的國民，是政府無可迴避的責任。



在「民主自由體制」部分，蔡英文認為要深化民主體制，爭取國際支持，「民主韌性」的建立，更是守護台灣的關鍵。她將強調，必須透過3個面向，持續強化國家的民主韌性。首先，是讓自由民主體制成為全民共識；其次則是強化資訊的透明、強化錯假訊息的辨識；第三即是持續深化國際合作、緊密連結民主盟友。

在演說的最末，蔡英文將談及2020年的勝選之夜演說所承諾的，要留下一個「更好的國家」。蔡英文將表示，國際疫情蔓延兩年多的時間裡，台灣在防疫、經濟等各項領域的表現，已經成為備受世界肯定的「堅韌之島」。

因此，蔡英文將表示，她會在剩下來的任期中，要持續打造「韌性國家」，台灣的經濟、安全、民主都與牽動世界局勢的發展，不僅要延續去年所講的，讓台灣成為世界的台灣，更要「給世界一個更好的台灣」。