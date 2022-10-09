蔡英文迎戰全球經濟將拋6面向政策　要控管通膨、金融波動風險

▲總統蔡英文。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

111年雙十國慶大會10日登場，總統蔡英文依慣例將發表約30分鐘的國慶談話。據了解，蔡英文今年演說以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，共分成4大部分。其中，在經濟產業問題上，她將從6面向，提出政策主張，要控管通膨問題、穩定金融市場、確保關鍵基礎設施安全，並接軌國際供應鏈。

蔡英文今年的國慶演說，同樣約30分鐘左右，將以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，內容共分為四大部分，分別為：「疫情中逆勢前進」、「下波挑戰」、「打造四大韌性」，以及「給世界更好的台灣」。

蔡英文在演說中，將揭示她在接下來的任期當中，不僅要站穩「四個堅持」的立場，更要透過強化「四大韌性」，來打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。

至於要如何打造韌性國家，首先在「經濟產業」方面，她要因應經濟變局，佈局產業未來，所以從「管控通膨」、「穩定金融市場」、「產業布局」、「確保關鍵基礎設施安全」、「接軌國際供應鏈」，以及「淨零轉型」等六大面向提出政策主張。

蔡英文在演說中將闡述，如何透過這六個面向，因應世界變局，幫助台灣站穩腳步，讓台灣更具有韌性的經濟與產業，來面對全球通膨和衍生的金融緊縮，以及經濟衰退和金融波動的急迫風險。