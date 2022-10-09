蔡英文國慶將揭疫後4大挑戰　提「4個堅持」並強化「4大韌性」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

111年雙十國慶大會10日登場，總統蔡英文依慣例將發表約30分鐘的國慶談話。據了解，蔡英文今年演說以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，共分成4大部分。其中，蔡英文將坦言，疫後台灣面臨包括全球通膨、全球供應鏈重組、極端氣候異常，以及自由民主秩序等4大挑戰，而她會重申「四個堅持」立場，並進一步強化「四大韌性」，打造更強韌的韌性國家。

蔡英文今年的國慶演說，同樣約30分鐘左右，將以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島．韌性國家」為主題，內容共分為四大部分，分別為：「疫情中逆勢前進」、「下波挑戰」、「打造四大韌性」，以及「給世界更好的台灣」。

其中，第二部分「下波挑戰當前，冷靜面對、共同解決」，蔡英文在演說中將坦言，這一局能夠化險為夷，不代表下一局就會風平浪靜，疫後的世界秩序正在劇烈變化，包括：全球通膨和隨之而來的經濟衰退風險、持續進行中的全球供應鏈重組、極端氣候帶來的異常災變、自由民主世界秩序遭受挑戰等，下一個階段挑戰更大，台灣必須沉著面對、共同解決。

蔡英文將揭示她在接下來的任期當中，不僅要站穩「四個堅持」的立場，更要透過強化「四大韌性」，來打造更強韌的「韌性國家」，作為國家發展目標。