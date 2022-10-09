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台南七股坐船遊潟湖烤蚵吃到飽　國慶連假遊客夯

▲業者鄭煒叡指出，遊客來搭船遊湖，可在等搭船時間烤蚵吃，大受遊客歡迎，成為七股一項特色旅遊熱點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南七股最近掀起一股搭船遊潟湖，烤蚵吃到飽的遊程，民眾只要花250元除可搭號船遊潟湖風光，還可以等船期間或遊湖後，吃不限時限量烤蚵吃到飽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南七股最近掀起一股搭船遊潟湖，烤蚵吃到飽的遊程，民眾只要花250元除可搭號船遊潟湖風光，還可以等船期間或遊湖後，在現場吃不限時限量烤蚵吃到飽，國慶假日期間，1天約準備9000斤鮮蚵，成為台南觀光熱點。

▲業者鄭煒叡指出，遊客來搭船遊湖，可在等搭船時間烤蚵吃，大受遊客歡迎，成為七股一項特色旅遊熱點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲業者鄭煒叡指出，遊客來搭船遊湖，可在等搭船時間烤蚵吃，大受遊客歡迎，成為七股一項特色旅遊熱點。

業者鄭煒叡指出，七股原是小漁村，有著名的潟湖風光，吸引眾多遊客來搭船遊湖，但在等遊湖行程約需1.5小時，在這段等船的時間遊客要做什麼？他們就想出用七股在地的食材鮮蚵，讓遊客邊烤邊吃，卻因此大受遊客歡迎，「船遊七股潟湖烤蚵吃到飽」就成為七股一項特色旅遊熱點。

▲業者鄭煒叡指出，遊客來搭船遊湖，可在等搭船時間烤蚵吃，大受遊客歡迎，成為七股一項特色旅遊熱點。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲業者鄭煒叡指出，遊客來搭船遊湖，可在等搭船時間烤蚵吃，大受遊客歡迎，成為七股一項特色旅遊熱點。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲業者鄭煒叡指出，遊客來搭船遊湖，可在等搭船時間烤蚵吃，大受遊客歡迎，成為七股一項特色旅遊熱點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭姓業者指出，像今天9日是國慶連假，1天約有1000名遊客，每人費用250元，遊客在等船程時可以烤蚵吃，搭船遊湖行程1.5小時，回來後還可以繼續烤蚵來吃，所以可說是不限時間烤蚵吃到飽。

▲業者鄭煒叡指出，遊客來搭船遊湖，可在等搭船時間烤蚵吃，大受遊客歡迎，成為七股一項特色旅遊熱點。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲業者鄭煒叡指出，遊客來搭船遊湖，可在等搭船時間烤蚵吃，大受遊客歡迎，成為七股一項特色旅遊熱點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，目前該處有3家業者在營業，一家烤蚵仔含坐船的遊客，在國慶日9日1天大概有1000人左右，3家業者共會有3000名遊客，一條船大台的平均坐80人，小台的船平均坐70人，一家業者1天準備蚵仔3000斤，3家就要準備9000斤蚵仔，這種遊程cp值可說是十分值得，喜歡吃美味鮮蚵的民眾值得一試。

▲業者鄭煒叡指出，遊客來搭船遊湖，可在等搭船時間烤蚵吃，大受遊客歡迎，成為七股一項特色旅遊熱點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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