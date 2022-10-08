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只剩2天　台南市議會鞋藝嘉年華等您來

▲鞋藝嘉年華，8日起至10日在台南市議會廣場展出，台南市議會顏昇祺副秘書長代表郭信良議長，與蔡旺詮、李啟維、郭清華議員、民政局吳明熙副局長、台南市皮革製品商業同業公會黃永順理事長等人一起為活動開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鞋藝嘉年華，8日起至10日在台南市議會廣場展出，台南市議會顏昇祺副秘書長代表郭信良議長，與蔡旺詮、李啟維、郭清華議員、民政局吳明熙副局長、台南市皮革製品商業同業公會黃永順理事長等人一起為活動開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2022議起愛相隨」系列活動之一的鞋藝嘉年華，8日起至10日在台南市議會廣場展出，8日下午台南市議會顏昇祺副秘書長代表郭信良議長，與蔡旺詮、李啟維、郭清華議員、市府民政局吳明熙副局長、台南市皮革製品商業同業公會黃永順理事長等人一起為活動開幕，林燕祝議員服務處人員也到場參與。

顏昇祺副秘書長指出，台灣曾經是製鞋王國，10雙台灣製的鞋子當中，至少有6雙來自台南，而且大本營就在安南區。這次鞋藝嘉年華設有製鞋流程區，向大家介紹傳統製鞋流程，現場還有近20家在地鞋廠攤位，包含優質老品牌，以及年輕人的自創品牌，歡迎市民鄉親把握時間來參觀，順道買好鞋。

▲鞋藝嘉年華，8日起至10日在台南市議會廣場展出，台南市議會顏昇祺副秘書長代表郭信良議長，與蔡旺詮、李啟維、郭清華議員、民政局吳明熙副局長、台南市皮革製品商業同業公會黃永順理事長等人一起為活動開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市皮革製品商業同業公會黃永順理事長表示，鞋藝嘉年華主要目的在推廣台南製鞋品牌，因為在地廠商要打造自己的品牌不容易，希望市民朋友們多加支持。民政局吳明熙副局長則說，今天由台南應用科技大學以走秀方式展示的鞋子都十分精緻好看，代表著台南製鞋能力首屈一指，而且結合傳統與科技，祝鞋業能蓬勃發展。

此次鞋藝嘉年華的特色是以實景、實務、實際操作的方式來讓民眾體味製鞋工藝之美。活動期間，每天下午3時到晚上9時，看燈展的同時，可以看製鞋師傅示範製版裁剪，以及每天限量一百份的親子手作DIY，還有鞋子義賣活動，內容十分豐富。

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