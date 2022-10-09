陳時中讚中央地方防疫　「理解蔣萬安在立院沒做什麼事」

▲陳時中今天上午出席台北葫蘆寺建廟75周年九聖關渡宮會香大典。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

《美麗島電子報》近日公布民調，當被問到「去年新冠疫情爆發後，誰用心解決台北市疫情、照顧市民健康」，民進黨台北市長參選人陳時中以39.5%支持度領先無黨籍參選人黃珊珊的31.9%、國民黨參選人蔣萬安的7.2%。對此，陳時中9日上午受訪說，中央、地方政府都有努力，蔣在立院沒做什麼事情。

陳時中今天上午出席台北葫蘆寺建廟75周年九聖關渡宮會香大典，上午8點先至關渡宮參拜，隨後搭船前往基隆河對岸的社子島島頭公園參與團拜，全程出席活動。

媒體會後訪問時關注，如何看待防疫民調，以39.5％領先黃珊珊和蔣萬安？陳時中說，每個民調都有它的價值，不管是中央或地方政府，對於台北的疫情都有努力，至於蔣立委因為他在立法院，所以當然是沒有做到什麼事情，這也可以理解。

媒體詢問，資深媒體人周玉蔻近日將復出主持節目，蔣萬安呼籲陳時中針對周的言論講清楚？陳時中說，「蔣委員這個習慣不好」，不要牽拖，成年人為自己的言論負責，有任何疑問可以問一下周玉蔻小姐，自己跟周玉蔻都是個體，自己對自己的言論負責。

至於蔣萬安批評陳時中是走向負面選戰的共犯？陳時中僅說，對於這種不是很理性的言論不再回應。