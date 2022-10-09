那個男人回來了！韓國瑜喊「高雄見」　國慶日替她輔選

▲韓國瑜將在國慶日到高雄替許采蓁站台輔選。（圖／翻攝自許采蓁臉書）

記者許宥孺／高雄報導

年底九合一選戰進入倒數，前高雄市長日前透露，國慶日當天將回到高雄，替前議長許崑源的女而許采蓁輔選站台。這是韓國瑜在高雄的第一場公開露面競選行程，也預計有機會和國民黨高雄市長候選人柯志恩同框。

「飲水思源，我們高雄見！」韓國瑜近日於臉書宣布，今年的雙十國慶，他將回到最初的高雄，和代表新世代的許采蓁站在一起，為一個更好的高雄、做出更好的改變。

韓國於說，想起五年前剛接下高雄市黨部的工作，身在一個還算熟悉的城市、卻是一個完全陌生的起點，當時，是許前議長伸出第一雙友誼的手，在他堅定的身影與爽朗的笑聲裡，為我敲開一家家歡喜和善的門戶、認識一寸寸純樸豐饒的鄉土。是許議長帶領我看見了濁水溪以南的藍天，還有流淌在高雄人血液裡的俠氣豪情。

▲韓國瑜常感念到高雄時，是許崑源帶他認識鄉土。（圖／ETtoday資料照）

韓國於指出，這次采蓁的選區，由原先的六席減為五席，讓原先艱難的選情更顯膠著。但我對采蓁非常有信心，因為看到許前議長昔日的真誠、義氣與魄力，以及在采蓁的眼底閃耀出隱隱的光芒，我相信她有志氣、更有能力接下父輩服務鄰里、為民喉舌的衣缽，從此飲水思「源」、「奧援」高雄。

許采蓁也發文感謝韓國瑜一直以來對她的關心，在選情膠著的時刻，對她伸出了溫暖的手，就是這樣的重情重義，才讓當年父親毫不猶豫的選擇和韓叔叔攜手打拚。感謝韓叔叔的情義，也希望各位鄉親朋友，在雙十國慶這一天，一同參與采蓁的競選總部成立。讓我們找回中華民國的榮耀，找回失去的公理正義。

▲柯志恩今日上午和在地議員到三和市場掃街。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於這是韓國瑜出任國民黨中央助選團副團長後，首次於高雄的公開競選活動，是否有會和柯志恩同框站台？柯志恩今(9日)受訪時表示，在後台一定會碰到，市長他應該是幫采蓁做他第一場的輔選，那我想，他對我們旁邊的兩位議員(黃紹庭、陳若翠)也都表達深度的一個支持，而且他們都有拍影片，來表達支持、致意。那我想市長來我們不管如何，有沒有同框，我覺得那不是重點，重點是我覺得市長對所有國民黨的候選人，都表達強力的鼓勵跟支持，這是無庸置疑的。