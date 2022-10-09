傳播妹喝掛被載到摩鐵硬上　辯「她配合換姿勢」賠80萬免囚

▲男把喝醉的傳播妹帶到摩鐵性侵，向法官辯稱對方有配合換姿勢。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／新北報導

張姓男子去年2月26日晚上與友人一同去唱歌，認識了傳播妹小花（化名），後來張男見小花喝醉，把對方帶到摩鐵，性侵得逞，而遭小花告上法院。張男表示雙方發生性行為時，小花還配合換姿勢，認為對方是清醒且同意性交。高院維持一審2年判決，但考慮雙方已以80萬和解，改判緩刑2年。

張姓男子與友人去KTV唱歌，叫來傳播妹小花助興，不料小花豪飲之後，因喝醉意識模糊不清、行動需人攙扶，張男見有機可趁，打起歪腦筋，叫來計程車，把小花載到摩鐵，對她性侵。小花醒來後，發現張男赤裸躺在身旁，知道自己遭受侵犯，於是聯絡男友求救，並前往驗傷、報警。

張男在法庭上喊冤，表示小花在旅館房間休息後有清醒，性行為過程中，小花甚至還配合換姿勢，認為雙方性行為是你情我願。小花表示當天她到KTV上班，邊唱歌邊喝啤酒，不知道何時突然睡著並失去意識，她睡醒時，發現張男沒有穿衣服，自己也沒有穿內褲、褲子，下體有感覺，這時才意識到雙方有發生性行為，認為自己是在意識不清的狀況下遭性侵。

一審法官依乘機性交罪，判處張男有期徒刑2年。高院維持一審2年判決，不過考量張男積極與小花的和解，並以賠償80萬取得對方原諒，因此改判緩刑2年，仍可上訴。