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舅舅繞遠路藉口休息…帶兒媳去摩鐵　遭「反咬」逼寫悔過書

宜蘭縣一男子請舅舅載女友來找他，女友卻在過程中遭游姓舅舅性侵，事後雙方結婚，女方發現男方與游男有金錢糾紛，因此提起遭侵犯之事，脅迫游男寫下悔過書，此事遭法院判定游男無罪。（圖／取自pixabay）

▲宜蘭縣一男子請舅舅載女友來找他，女友卻遭舅舅性侵。（圖／取自pixabay）

圖文／CTWANT

宜蘭縣小華（化名）去年11月開車回家時，因車子拋錨，打電話請游姓舅舅幫忙帶女友小婷（化名）前來查看，不料游男趁機繞遠路將小婷載至摩鐵開房間，且強迫發生性關係。隔月小華和小婷成親，小婷發現小華家人與游男有金錢糾紛，便主動告知小華自己曾遭游男性侵，而小華一家便藉此逼迫游男簽下悔過書後提告，宜蘭地院審理後表示有諸多疑點，因此判游男無罪。

判決書顯示，小華與小婷先是男女朋友，於去年底結婚，游男則為小華舅舅，去年11月21日小華車子因在石碇交流道附近拋錨，便打電話給舅舅游男，

希望游男能載小婷來查看車輛，但事後小婷指控游男故意繞遠路，並開車至摩鐵聲稱要休息，強迫與其發生關係，而過程中小婷也極力反抗，卻仍舊無法抵擋游男的侵犯。

小婷表示事後她的大腿有塊瘀青，便是當時反抗的證據，小婷表示當時游男不僅沒有戴保險套，更逼她清洗下體後說「現在也沒證據你也告不了我了」。

游男則在法庭上堅決否認對小美性侵，而是雙方合意，反倒是他遭小華一家威脅寫下悔過書，表示他們用「不然會死的很難看」等話逼迫抄下他們準備好的自白。

小華媽媽（游男妹妹）出庭時表示，雙方的確有金錢糾紛，游男向他借100萬、向小華借50萬，卻遲遲不還，而有天媳婦說游男侵犯她，小華一家才知曉此事，因此會要求游男寫下悔過書，也表示當時游男因不明原因，神情恍惚，甚至走路也走不穩。

此番證詞與游男所述相同，法官聽取游男被逼寫下悔過書時的錄音，錄音中游男被眾人質問：「為什麼要給強？」他則表示：「自己是有開心才去」，因此法官認定悔過書內容難以認定游男有性侵小婷。

審理過程中，小婷於偵查時一再強調有跟游男堅決表示不要，卻於法院審理時稱自己從頭到尾都沒有說話，對於是否有明確表示不要的細節，前後不一；而在被問及於旅館時洗澡，是自己想洗還是被迫時，回答是自己想洗的，與先前回應不符。

另外被要求原話敘述游男說了什麼時，小婷則表示因為是用台語說的，自己有點忘記。最後關於小婷所說的「因反抗造成的瘀青」，因無相片佐證，遭法官認為是難以認定的犯罪事實證據。

宜蘭地院表示，小婷的指控存在前後不一，且無其他證據佐證，難以單憑一方說詞，控告游男涉嫌妨礙性自主，而檢方證據，也未達到令人確信的程度，因此無從判定游男有罪，難以僅憑借推測來作出有罪之結論，因此判定游男無罪。

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