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慶功變惡夢！　社團學長性侵爛醉學妹下場曝光

▲桃園市李姓男子去年1月間與女友相約談判分手，卻藉故將其帶進摩鐵，趁機硬上性侵得逞，事後女子提告強制性交。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲蔡姓男大生性侵學妹。（示意圖與本文無關／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

新竹蔡姓男大生深夜和社團成員喝酒慶功，竟趁學妹爛醉躺床休息時以手指和性器官性侵對方，學妹酒醒後驚覺被性侵，趕緊向警方求助。新竹地院法官最終審酌雙方和解，學妹也願意原諒蔡男，依乘機性交罪判1年8月徒刑，緩刑4年。

判決書指出，蔡男去年4月與其他6名社團成員相約慶功，6人在晚間11時抵達其中一人的租屋處，蔡男則在隔日凌晨2時30分抵達，當時所有人喝開，啤酒、梅酒、高粱和威士忌等多種酒類混著喝，之後學妹醉到頭暈、全身無力，在社員的幫助下上到2樓房間休息。

蔡男看到學妹醉樣，認為有機可乘，於是摸進房間脫下學妹下半身衣物，撫摸學妹下體後再分別以手指和性器官性侵。學妹醒來察覺下體有異樣，於是報警處理。

新竹地院法官審理本案期間，蔡男坦承犯下性侵罪行，慶功當天的社團成員也都出面作證，加上現場手繪圖、驗傷診斷書以及現場照片6張等事證明確，認定蔡男犯乘機性交罪。

不過學妹與蔡男和解，並選擇原諒蔡男。法官再審酌蔡男並無刑事前科，行為尚稱良好，依法酌量減輕蔡男刑期，但法官同時認為蔡男為滿足私慾，趁學妹酒醉無法反抗進行性侵，造成女方身心不可抹滅的傷痛，依乘機性交罪判處1年8月徒刑，緩刑4年。緩刑期間交付保護管束，須提供60小時義務勞務。

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