幫準姑丈上日文課被強壓！見褲子形狀母湯...她猛踹驚逃

▲新北鄭姓男子趁女友姪女來家中教他日文，竟伸狼爪想侵犯她，結果性侵未遂，老二也差點被踹斷。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一女子小美(化名)因日文好，經常到小姑姑家為鄭姓準姑丈補日文，想不到鄭男上課到一半卻對她伸狼爪，將她強壓在沙發上意圖性侵，經小美猛踹他下體才罷手，鄭男的犯行在家族內曝光後，鄭男又放出「是她勾引我」的流言，讓小美不甘受辱憤而到警局報案。案經上訴到台灣高等法院，依犯強制性交未遂罪，判鄭男2年徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，鄭男和女友同居，見女友的姪女小美日文好，便請她來家中教自己日文。2020年4月19日上午11時許小美又來他家家教，鄭男見2人獨處，在客廳上課到一半竟獸性大發，先從後面熊抱小美，硬著下體把小美強拉到房門口，小美大驚失色，激烈掙扎逃回客廳，卻被鄭男壓在沙發上強吻，經小美猛力踢他下體並逃離，鄭男才未得逞，事後小美報警提告。

全案審理時鄭男否認犯行，辯稱小美當天離開時，他還在樓梯口目送，看她精神狀態正常，且小美並沒立即去驗傷，還過幾個月才報警，和常情不符。

小美表示，事發時鄭男強拉她，她有對他說「不要這樣、請你冷靜」，當天鄭男穿休閒褲，她眼角餘光瞄到鄭男生殖器明顯勃起，後來掙扎逃脫後她一路狂奔到捷運站，先打電話給朋友，在朋友的建議下有跟父母傾訴此事。

小美說，考量小姑姑是親戚，本來想說不要再跟他們一家往來就好，所以才沒有報警，後來卻一直聽到小姑姑家說她說謊、捏造事實，而且她當鄭男是親戚，是未來的準姑丈，卻傳出她勾引鄭男的傳言，讓她覺得人格被汙衊，才下定決心提告。

法官審酌小美、小美友人等人的證詞，認為鄭男在小美激烈反抗下，仍鍥而不捨的想侵犯她，可見並非猥褻，而是強姦未遂。鄭男利用長輩身分對小美施暴，犯後還態度惡劣，造成小美2度傷害，依犯強制性交未遂罪，判鄭男2年徒刑，案經雙方上訴到二審維持原判，全案還可上訴。