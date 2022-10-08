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愛港淨港提升整體形象　新北攜手居民組「Power鼻頭志工隊」

▲愛港淨港提升整體形象 新北攜手居民組「Power鼻頭志工隊」。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北攜手居民組「Power鼻頭志工隊」協助海漂垃圾撈除。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為優化鼻頭漁港環境整潔、提升漁村整體形象，新北市漁業處攜手鼻頭漁港在地商家、里民組成「Power鼻頭志工隊」，鼓勵志工愛港淨港，加強清理飄入漁港內的海漂垃圾，並搭配瑞芳區漁會定期清運，不僅強化漁港清潔、保障漁船進出及漁民作業安全，更促進地方居民主動投入地方公共事務，共同營造優質的漁港環境，創造璀璨美麗的鼻頭印象。

位於新北市瑞芳區的鼻頭漁港，因鼻頭地區處於突岬方位，使海水受潮汐流勢影響，海面形成一處俗稱「捲螺水」的大漩渦，受季風作用影響，容易將海面四週的漂流物帶入漁港內，且該港港型呈畚箕狀，流入港內的漂流物不易流出，影響漁港海岸景觀。

▲愛港淨港提升整體形象 新北攜手居民組「Power鼻頭志工隊」。（圖／新北市漁業處提供）

▲「Power鼻頭志工隊」協助港區道路清潔。

漁業處表示，市府長期投入經費積極維護漁港環境，由瑞芳區漁會定期清理流入漁港內的海漂廢棄物及維持漁港清潔，而當地里民及店家為主動改善海漂垃圾造成的污名化問題，也常自發性的動員清理環境。因此，於鼻頭漁港出海口處設置攔木網，今年更透過舉辦座談會號召當地商家、里民，結合民間力量成立「Power鼻頭志工隊」，組織原自發性動員的里民店家，加強維護港區清潔，以凝聚在地向心力。

志工隊成立後，便不定期地舉辦淨港活動，並由瑞芳區漁會協助清運，在地人自己維護自己的環境，使港區清潔再提升，舉辦淨港活動時，志工隊會將所收集到的垃圾進行分類處理，未來希望將淨港活動中所收集到的可回收垃圾進行再製處理，將廢品重新設計成裝飾品，在清潔美化港區環境的同時，也促進資源永續利用。

▲愛港淨港提升整體形象 新北攜手居民組「Power鼻頭志工隊」。（圖／新北市漁業處提供）

▲不定期舉辦淨港淨灘活動。

此外，市府也與民間團體-湛藍海洋聯盟合作，引進海漂垃圾清潔船（湛鬥機），並提供海漂垃圾清潔船測試地點及工作平台，收集漁港內海漂垃圾，搭配志工隊分類，以全面優化漁港環境，使大家共同營造一個優質的漁港環境。

漁業處長張麗珍表示，近年里民常自發性動員清理漁港廢棄物，希望引起有志民眾聚焦當地海洋永續議題，並貢獻自己的一份心力，共同守護生活日常的漁港環境，營造一個關懷自然、關注在地、友善生態的優質漁港，歡迎其他關注海洋環境議題的朋友，加入志工隊並用行動支持他們，共創璀璨美麗的鼻頭印象。

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關鍵字：

新北瑞芳鼻頭漁港志工隊

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