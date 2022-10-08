彰化「莫德納次世代雙價疫苗」預約系統當機

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數748例，截至10月5日累計確診人數10萬8966例，居家隔離人數2024例，今日解除隔離人數614例，居家照護人數4342例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；今日新增死亡2人，分別為91歲男性、94歲女性，均有肝炎、心臟病等慢性疾病史，皆未接種疫苗，累計死亡341人。