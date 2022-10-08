彰化「莫德納次世代雙價疫苗」預約系統當機

▲彰化縣莫德納次世代雙價疫苗線上預約暫停服務。（圖／彰化縣政府提供）
記者唐詠絮／彰化報導
彰化縣衛生局原訂今(8)日下午5點起，開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統莫德納次世代雙價疫苗線上預約，因伺服器資料庫作業異常，正進行緊急維護重整中，暫停服務。
彰縣衛生局今天下午5點起開放預約莫德納次世代雙價疫苗，不少民眾進入預約系統卻發生異常現象，卻無法使用。
衛生局晚間8時緊急指出，因伺服器資料庫作業異常，正進行緊急維護重整中，暫停服務，系統重整期間，民眾亦可利用電話向合約院所電話預約。
▲彰化縣莫德納次世代雙價疫苗線上預約暫停服務。（圖／彰化縣政府提供）
記者唐詠絮／彰化報導
彰化縣衛生局原訂今(8)日下午5點起，開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統莫德納次世代雙價疫苗線上預約，因伺服器資料庫作業異常，正進行緊急維護重整中，暫停服務。
彰縣衛生局今天下午5點起開放預約莫德納次世代雙價疫苗，不少民眾進入預約系統卻發生異常現象，卻無法使用。
衛生局晚間8時緊急指出，因伺服器資料庫作業異常，正進行緊急維護重整中，暫停服務，系統重整期間，民眾亦可利用電話向合約院所電話預約。
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