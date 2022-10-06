南投+748！逾萬長者打流感疫苗　18至49歲10／11可打莫德納次世代

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數748例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數748例，截至10月5日累計確診人數10萬8966例，居家隔離人數2024例，今日解除隔離人數614例，居家照護人數4342例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；今日新增死亡2人，分別為91歲男性、94歲女性，均有肝炎、心臟病等慢性疾病史，皆未接種疫苗，累計死亡341人。

南投縣衛生局長陳南松表示，流感疫苗自10月1日起開打以來，截至昨天為第5天，統計接種人數已達2萬2千餘劑，其中65歲以上長者佔7成1、約1萬6千人，顯示民眾面對流感疫情來勢洶洶不敢輕忽，接種情況非常踴躍；流感第一階段開放的資格為65歲以上長者、6個月以上至高中職學生、高風險慢性病人、重大/罕見疾病患者、孕婦、醫事等相關防疫人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員。

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▲18至49歲符合資格民眾10月11日起可打莫德納次世代疫苗。（圖／南投縣政府提供）

陳南松指出，流感疫苗接種後產生抗體需要14天，呼籲長者及幼童及符合資格者，可趁雙十連假攜帶健保卡前往合約院所接種，在流感流行期時才有足夠保護力。

陳南松另提醒，莫德納次世代雙價疫苗自10月11日起，擴大納入18至49歲民眾接種，只要與前一劑間隔12週（84天）以上即可再接種，呼籲18歲以上民眾也多多鼓勵家中長輩一同出門接種，且可依「左流感、右新冠」口訣，與流感疫苗同時於不同部位分開施打，或間隔任何時間接種；接種完可順路帶65歲以上長輩到快篩試劑特約藥局領取免費5劑快篩，全縣快篩試劑領取處，詳見https://reurl.cc/1mv3bQ。