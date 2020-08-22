堅決不入境普篩！陳時中曝「多花8億下場」醫療大崩潰：台灣可能變孤島

▲指揮官陳時中在記者會上重申「為什麼不入境普篩」的原因。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

彰化縣衛生局進行「精準篩檢」驗出新冠肺炎無症狀感染者，遭政風室調查事件鬧得沸沸揚揚，今（22）日更傳出國民黨要串聯14個縣市推入境普篩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中以入境居家檢疫25萬人計算，做普篩得多耗費8億多元，且會使醫療步入崩解，強調「這條路絕對不會走」。

「多做一點何錯之有？」陳時中在今日臨時疫情記者會中這麼問。他認為多做一點沒問題，但若裡面有問題會形成很大問題。並模擬入境居家檢疫25萬人全數篩檢來計算，盛行率中位數約0.2%，25萬人中假設有500名潛在個案，無論有無症狀，若以試劑敏感度90%、特異最高95%來看，會篩出450陽性個案，但會存在50個偽陰性者因為「陰性就放心了」而在社區裡趴趴走，會造成社區傳播是可以被預期的。

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陳時中透過模擬的方式解釋「入境普篩結果會怎樣」，也堅決這條路絕對不會走。首先，偽陰性者因為在檢疫期間自己與家人的警覺性變低，對於隔離的遵從度也降低，進而使感染機會變高，「所以做這些我們多花8億多，25萬人檢疫費用8億多，得到的是醫療量能步入崩解的道路。」

▲入境普篩可能造成醫療大崩潰，還會讓台灣變成孤島。（圖／資料照）

「我只問大家這句話就好，檢驗呈陰性，他自己放心了家人也安心了，這時會怎樣？」陳時中反問。他說，檢驗陰性不代表不會被傳染或是沒有病，「檢驗陰性代表採檢那剎那你被採出來的病毒量較低，或者是沒有病毒，縱使有病毒量也檢測不出來。」卻會被大家認為沒有病，他坦言這兩天聽到「檢驗陰性就安心了，家人也放心了」這句話憂心忡忡，聽起來很好，但就是防疫大破口。

陳時中指出，若要花錢普篩，防疫經費夠，檢疫量能基本上也還可以，但後續衍發的醫療壓力是大家所承受不起的，「所以多花錢後，事多做一點，沒變得比較好。」大量的偽陽性浪費國家醫療資源，增加院內感染風險及醫護人員負擔，最主要醫療量能一旦被占滿，疫情再爆發使醫療開始崩潰，社區傳播也將開始。

不僅如此，陳時中也提到，大量的偽陽性對於航空交通也會形成龐大的壓力，不僅同班機的旅客，就連航班機組員也都得居家檢疫、隔離中，「我相信航空業也承擔不起，台灣可能因為這樣變成孤島。」