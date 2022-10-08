雲林有愛「品德smile」　鎮西國小品德教育博覽會看見永續發展

▲教育處在鎮西國小設立「品德教育教材研發暨推廣中心」，未來還將興建「品格小館」，將品德教育與生活美學結合，繼續深耕到雲林每個階層與角落，讓雲林縣品德教育永續發展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣自2020年推動品德教育以來成果豐碩，雲林縣政府在鎮西國小辦理「品德教育博覽會」，除展示編訂課程、教師進修、教學實施、行為改變技巧到落實學生人格素養，以及未來要推動的生活美學等課程之外，並由縣長張麗善進行品德教育教學演示，以多元、趣味方式呈現推動成果，吸引師生參與。

雲林縣長張麗善指出，雲林縣推廣禮義廉恥品德教育已近3年，從2020年元旦在193所國中小掛上「禮義廉恥」匾額後，教育處即敦聘150多位現職與退休的校長、主任、老師編輯品德教材及課綱，以多元豐富且活潑輕鬆的內容，讓孩子們透過寓教於樂的方式，將禮義廉恥16個核心價值融入生活當中，相信在建立品德教育基礎以後，能幫助孩子們判斷是非、善惡及黑白。

▲「品德教育博覽會」，以多元、趣味方式呈現推動成果，吸引師生參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，培育下一代是責任，雲林縣這幾年來推廣品德教育獲得全國各級學校肯定，各縣市常組團來雲林縣觀摩學習，感謝所有老師、同學及家長為品德教育所做的努力，今年教育處特別在鎮西國小設立「品德教育教材研發暨推廣中心」，未來還將興建「品格小館」，將品德教育與生活美學結合，繼續深耕到雲林每個階層與角落，讓雲林縣品德教育永續發展。

▲「品德教育博覽會」，以多元、趣味方式呈現推動成果，吸引師生參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「品德教育博覽會」中，縣長張麗善與鎮西國小一年甲班的董淑慎老師一起進行品德教育教學演示、斗六國小三年級韓鳳雅同學分享她擔任「品德生活小天使」到各地宣揚的心得；現場也展示品德教育教材研發暨推廣中心所研發的各項教材教具和文創小物，以及藝文競賽的各項成果，還有來自各鄉鎮22所國高中和小學設攤展示教學成果和闖關體驗活動。

教育處長邱孝文表示，雲林縣從2020年開始推動品德教育，頒發一到六年級國小品德教育教材，這套教材是雲林縣獨有，也是全國第一套縣訂版品德教材，縣內各級學校除了每週至少一堂品德教育課程外，不少學校還與藝文、科技等做結合，讓品德教育內容更多元、有趣，能夠真正落實到學生的生活裡，讓父母感受到孩子們的成長。

▲「品德教育博覽會」中，縣長張麗善與鎮西國小一年甲班的董淑慎老師一起進行品德教育教學演示。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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