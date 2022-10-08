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綠營強打高虹安鬆動新竹選情？　學者曝轉折：反引起受害者症候群

▲▼高虹安 立法院選舉第10屆第6會期召集委員 經濟委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／綜合報導

近期綠白陣營針對新竹市長參選人高虹安爭議隔空交火，也為年底新竹市長選情投下變數，對於這場口水戰由誰得利？文化大學廣告學系教授鈕則勳8日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時分析，高虹安勝算還是比較高的，在大部分的民調都是她領先，主要的原因就是民進黨打得已經超過比例原則、引起受害者症候群。

高虹安近期陷入論文引用風波，資策會執行長卓政宏5日在立法院答詢時表示，高虹安論文引用資策會研究報告，卻未註明出處、比例不當，未來不排除提告。綠營以此要高虹安「別再閃躲」，而高虹安則回應，資策會改口是「政治力介入的結果」。民眾黨主席柯文哲批，民進黨是全黨加動用國家機器，全國打一人。但民進黨立院黨團總召柯建銘則說，高虹安是一人騙全國。

對於此次新竹市長口水戰，鈕則勳分析，負面攻擊有四種效果：第一種，是沒打到對方反而讓自己受傷，這是反彈效果、第二種，是你打得太超過、不斷地打，但對方還是從容回應，這會造成受害者症候群，大家反而同情被打的人、第三種，是雙刃效果，攻擊的跟被攻擊的都受傷、第四種，是預期效果，也就是準備證據確鑿，可以一刀斃命。

針對高虹安爭議近期的政治攻防，鈕則勳表示，民進黨從論文打到態度、到現在公費拿博士，針對這些部分不斷攻防，也包括黨團要求資策會提供資料，一連串的攻堅，原因就在民進黨發現高虹安勝率越來越高，為了保新竹這席，黨團就發動總攻擊，包括側翼、親綠政論節目不斷攻堅。

鈕則勳指出，這樣的攻擊會讓一些中間選民覺得超過比例原則，在這段期間，部分媒體做的民調中高虹安都是第一，從民調就可以發現，受害者症候群對高虹安是明顯的，甚至對民進黨是有反彈效果。

對於柯建銘近期對高虹安砲火猛烈，鈕則勳指出，民進黨打得太超過比例原則，會產生對高虹安有利的受害者症候群，讓中間選民覺得高虹安到底出了什麼樣的問題，有必要這樣打嗎？何況是一個大黨鞭不斷出手、側翼也不斷攻擊，大家會覺得這樣武器是不對等，綠軍整個系統的集結攻擊已經變成全黨打一人的概念。

鈕則勳分析，在民進黨不斷地強攻中，高虹安都可以在很短時間內公開回應、拿出相當證據，過程中算是有理有據、沒有什麼大的失誤，讓綠營未能成功攻陷。而社會觀感就會變成民進黨用全黨之力攻擊一個小女生，在攻防上就會對高虹安有利，因為在一般社會判斷中，支持小女生的可能性會大一點，輔以近期的民調來判斷，選情對高虹安相較樂觀。

而柯文哲日前坦承曾挖角沈慧虹，是否會對選情造成一定影響，鈕則勳則指出，選舉第一個市政、第二個形象，第三個是危機處理，既然這件事是黃珊珊柯文哲與沈慧虹之前的情況，並不是大的顯著性議題，高虹安也沒有特別表態，因此對高虹安選情的影響並不顯著。

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