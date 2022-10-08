高雄傳虐童！老師瞎扯「70度奶水不會燙」　強灌1歲童害成香腸嘴

▲女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者許宥孺／高雄報導

高雄又傳虐童！一名女子於網路社團表示，6日到托兒所接表妹下課，發現她的嘴唇腫成香腸嘴，園方第一時間告知是撞到嘴唇，但老師卻說是泡70度奶水，還稱摸下去感覺不會燙，就拿給妹妹喝，但妹妹不喝，就把奶瓶丟出去，導致奶水撒在妹妹的臉上。網友質疑老師說法有疑點，並提出7點說明，並且強調已報警處理，希望不要再有類似事情發生。

「抵制虐童！」一名女網友昨日晚間於臉書社團《爆廢公社》發文表示，10月6日她去接表妹放學，主任告知，妹妹喝奶時奶瓶去撞到嘴唇導致腫脹，當時她看到監視器畫面，老師原本在前面餵妹妹喝奶，但妹妹不喝，所以老師帶去後面監視器照不到的地方，過了半小時才出來，回到家發現不太對勁，馬上要帶去醫院路上發現嘴唇變得更腫了。

▲▼女網友控訴托兒所虐童，園方起初稱，妹妹喝奶瓶撞到嘴唇導致腫脹。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友表示，去完醫院回到家先讓妹妹休息，順便幫她擦藥，但嘴唇又比出門前還要腫，期間有打給老師，問妹妹在學校事情發生經過，但老師講話吞吞吐吐，跟主任講的完全不同，也講不明白，完全鬼打牆。

女網友說，她問老師，「奶水泡幾度？」老師回答70度，也沒有另外再加冷水下去沖，當時自己手溫摸下去感覺不會燙，所以就灌給妹妹喝了，餵奶途中妹妹一直把老師的手撥開，後來老師讓妹妹自己手拿著喝，妹妹一樣不喝，把奶瓶丟出去撞到圍欄，導致奶瓶蓋打開，半罐奶水灑在妹妹臉部以及口腔，老師當下立刻抱妹妹起來換衣服。

女網友轉述，老師告訴她，「70度是殺死奶粉箘」，不過她認為，照理說應該要在另外加冷水或放涼再給小孩喝，「我們沒有看到事情經過，所以完全無法相信老師說的到底是不是真相」。

女網友憤怒指出，10月7日一大早帶著妹妹去另一間醫院，醫生說這是「二度燙傷了！」小孩出事情，第一時間家長並沒收到任何通知，這麼嚴重的事情，主任竟然說下課家長來接再說就好了！

▲▼事隔一天，女童的嘴巴明顯有水泡、結痂。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友也提出7點說明，認為老師說法有很多疑點。1.要是撞到圍欄灑在臉上，那麼應該也會滴到身體，但是身體完全沒有紅腫。2.通常在學校有髒衣服的話老師會拿給家長帶回去洗，但當天老師只拿圍兜，那麼請問當天的髒衣服呢？3.奶瓶是hegen牌子的，用過的應該都知道那個瓶蓋非常難轉開，所以並不可能瓶蓋撞到會打開。

女網友接著指，4.當老師這麼久了，每天都要泡奶，怎麼會泡70度不加任何冷水就直接給小孩喝呢？小孩不喝肯定就是有問題呀！5.妹妹在學校已經不是第一次受傷了，反而一次比一次嚴重。6.燙傷當下並沒有告知家長，沖脫泡蓋送是基本常識，難道老師會不懂嗎？7.非常懷疑會不會是奶水太燙導致奶瓶爆開。

女網友說，每次看到保母虐童的新聞，都很心疼，誰也沒想到這種事情會發生在自己身上，妹妹才剛滿一歲，大人都承受不住的痛，小孩怎麼能承受的住，不止保母可怕，連老師都可怕了！目前還在努力調查真相，後續有更多的資訊會再更新，也真的拜託希望不要再有類似情況發生。