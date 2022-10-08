　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄傳虐童！老師瞎扯「70度奶水不會燙」　強灌1歲童害成香腸嘴

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者許宥孺／高雄報導

高雄又傳虐童！一名女子於網路社團表示，6日到托兒所接表妹下課，發現她的嘴唇腫成香腸嘴，園方第一時間告知是撞到嘴唇，但老師卻說是泡70度奶水，還稱摸下去感覺不會燙，就拿給妹妹喝，但妹妹不喝，就把奶瓶丟出去，導致奶水撒在妹妹的臉上。網友質疑老師說法有疑點，並提出7點說明，並且強調已報警處理，希望不要再有類似事情發生。

「抵制虐童！」一名女網友昨日晚間於臉書社團《爆廢公社》發文表示，10月6日她去接表妹放學，主任告知，妹妹喝奶時奶瓶去撞到嘴唇導致腫脹，當時她看到監視器畫面，老師原本在前面餵妹妹喝奶，但妹妹不喝，所以老師帶去後面監視器照不到的地方，過了半小時才出來，回到家發現不太對勁，馬上要帶去醫院路上發現嘴唇變得更腫了。

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼女網友控訴托兒所虐童，園方起初稱，妹妹喝奶瓶撞到嘴唇導致腫脹。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友表示，去完醫院回到家先讓妹妹休息，順便幫她擦藥，但嘴唇又比出門前還要腫，期間有打給老師，問妹妹在學校事情發生經過，但老師講話吞吞吐吐，跟主任講的完全不同，也講不明白，完全鬼打牆。

女網友說，她問老師，「奶水泡幾度？」老師回答70度，也沒有另外再加冷水下去沖，當時自己手溫摸下去感覺不會燙，所以就灌給妹妹喝了，餵奶途中妹妹一直把老師的手撥開，後來老師讓妹妹自己手拿著喝，妹妹一樣不喝，把奶瓶丟出去撞到圍欄，導致奶瓶蓋打開，半罐奶水灑在妹妹臉部以及口腔，老師當下立刻抱妹妹起來換衣服。

女網友轉述，老師告訴她，「70度是殺死奶粉箘」，不過她認為，照理說應該要在另外加冷水或放涼再給小孩喝，「我們沒有看到事情經過，所以完全無法相信老師說的到底是不是真相」。

女網友憤怒指出，10月7日一大早帶著妹妹去另一間醫院，醫生說這是「二度燙傷了！」小孩出事情，第一時間家長並沒收到任何通知，這麼嚴重的事情，主任竟然說下課家長來接再說就好了！

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼事隔一天，女童的嘴巴明顯有水泡、結痂。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼女網友控訴托兒所虐童。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友也提出7點說明，認為老師說法有很多疑點。1.要是撞到圍欄灑在臉上，那麼應該也會滴到身體，但是身體完全沒有紅腫。2.通常在學校有髒衣服的話老師會拿給家長帶回去洗，但當天老師只拿圍兜，那麼請問當天的髒衣服呢？3.奶瓶是hegen牌子的，用過的應該都知道那個瓶蓋非常難轉開，所以並不可能瓶蓋撞到會打開。

女網友接著指，4.當老師這麼久了，每天都要泡奶，怎麼會泡70度不加任何冷水就直接給小孩喝呢？小孩不喝肯定就是有問題呀！5.妹妹在學校已經不是第一次受傷了，反而一次比一次嚴重。6.燙傷當下並沒有告知家長，沖脫泡蓋送是基本常識，難道老師會不懂嗎？7.非常懷疑會不會是奶水太燙導致奶瓶爆開。

女網友說，每次看到保母虐童的新聞，都很心疼，誰也沒想到這種事情會發生在自己身上，妹妹才剛滿一歲，大人都承受不住的痛，小孩怎麼能承受的住，不止保母可怕，連老師都可怕了！目前還在努力調查真相，後續有更多的資訊會再更新，也真的拜託希望不要再有類似情況發生。

►吳宗憲用這台唱卡啦OK！「WU所不在藍芽喇叭」6960元　輕巧方便隨時聽歌＋歡唱

ET快訊
明日花綺羅引退2年後脫了！　穿蕾絲內褲入鏡
潘逸安兒出生2天「住嬰兒加護病房」！　網紅妻低落揭2原因
快刪！　這35款APP會偷錢
高雄爆虐童！老師強灌「70度奶水」　1歲女童變香腸嘴
逆轉！網紅闖鬼樓遭追殺　管理員：整幢上鎖沒街友
快訊／遭控侵犯未成年少女　《原子少年》小孩最新6點聲明
珍奶買1送1！　手搖飲「連假優惠」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄海產店深夜大亂鬥！　醉男不爽怒翻4桌...只因為「太貴了啦」

以前一起跳陣頭...現在同賣毒咖啡　598包交貨前被繳獲...全沒了

高雄傳虐童！老師瞎扯「70度奶水不會燙」　強灌1歲童害成香腸嘴

影片疑剪接！「晚安小雞」鬼樓遭追殺　管理員：整幢上鎖沒街友　　

警3小時查3酒駕！自己送上門酒測值曝　女造型師醉騎人行道也栽了

黑道大哥慘遭網路霸凌！「威震」吳明達控被改圖羞辱　2嫌被逮

快訊／花蓮玩SUP！5遊客慘被沖到出海口　1男一度失蹤幸運獲救

前美女雙主播聯手3步驟「滅火」！30秒搞定　她狂推：保護家人　

投訴珍珠太軟被嗆！工程師搬論文理論　消保官調解「賠飲料3杯」

驚險瞬間！國道林口段轎車燒成火球　急停槽化線...2人驚險逃生

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

亂入富邦悍將主場！　啦啦隊男孩搶戲超動感

她搞笑模仿叛逆青春期　剛要做家事媽喊秒擺爛

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

温昇豪、李杏爆緋聞首同台　自認倒楣：下次待久一點XD

高雄海產店深夜大亂鬥！　醉男不爽怒翻4桌...只因為「太貴了啦」

以前一起跳陣頭...現在同賣毒咖啡　598包交貨前被繳獲...全沒了

高雄傳虐童！老師瞎扯「70度奶水不會燙」　強灌1歲童害成香腸嘴

影片疑剪接！「晚安小雞」鬼樓遭追殺　管理員：整幢上鎖沒街友　　

警3小時查3酒駕！自己送上門酒測值曝　女造型師醉騎人行道也栽了

黑道大哥慘遭網路霸凌！「威震」吳明達控被改圖羞辱　2嫌被逮

快訊／花蓮玩SUP！5遊客慘被沖到出海口　1男一度失蹤幸運獲救

前美女雙主播聯手3步驟「滅火」！30秒搞定　她狂推：保護家人　

投訴珍珠太軟被嗆！工程師搬論文理論　消保官調解「賠飲料3杯」

驚險瞬間！國道林口段轎車燒成火球　急停槽化線...2人驚險逃生

山東煙台「海鮮大爆發」　海腸、蝦子佈滿整個海灘

陳時中「親筆手寫貼圖」上線！　「16金句」歡慶YT頻道訂閱破萬

泰前警官刀殺23童！犯案後「平靜走出托兒所」　目擊者：像在散步

美國制裁北韓射彈　台灣人「偷運石油」列黑名單！手法曝光

「巧芯號」鬼切2車道遭開罰1800　徐巧芯致歉：已提醒同事多注意

LIFE・經典／攪拌時無聲的果汁機　開啟下個世代的「無線」新廚房

SJ銀赫公開「4人全家福最後身影」開口喊：爸爸⋯　粉絲淚崩了

師從鹿兒島是這間！三重「青醬拉麵」衝擊味蕾、創意松露好評滿滿

1.5萬坪住宅用地供給！　岡山最新重劃區地價挑戰4字頭

原本要去墾丁玩！阿金突被帶去醫院「捐血救狗」　乖巧躺平超勇敢

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

闖鬼樓直播稱遭追殺！警將傳喚小雞追究刑責

即／5遊客花蓮玩SUP被沖到出海口　1男失蹤幸運獲救

晚安小雞探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

男車子拋錨求救　舅舅竟把他女友載去摩鐵

深夜開BMW遭追逐！以為「仇家追殺」嚇報警

雲林「借屍還魂」奇案　不識字婦人睜眼變會計

北市首宗賄選案　議員參選人移送

快訊／高雄左營倉庫深夜大火　警消21車53人搶救

嬤載雙胞胎孫鑽車縫　3人遭大貨車捲輾車底

獨臂狼五度性侵少女獲釋 警：會檢查他在不在家

鐵片砸中副駕妻　昏迷前「最後一句話」超噴淚

即／國道1號南下169K火燒車　車流回堵

男買「0.3套」色情服務　排毒剛結束就被逮

更多熱門

相關新聞

用嘴巴啃食「修邊」害國軍吃「口水麵包」

用嘴巴啃食「修邊」害國軍吃「口水麵包」

台北市議員鍾沛君接獲爆料，指高雄一家麵包工廠是陸軍副食供應中心得標廠商，但製作過程不戴沒戴口罩、徒手取麵包外，離譜的是，直接用嘴啃咬麵包「修邊」，讓國軍吃下「口水麵包」。高雄市衛生局昨(7)今日無預警到場稽查，發現多項違規事證，將依偽造文書罪嫌將廠商移送地檢署。

前美女雙主播聯手「滅火」！30秒搞定　她狂推：保護家人

前美女雙主播聯手「滅火」！30秒搞定　她狂推：保護家人

人格抹殺！柯志恩駁冷血　綠營控「買廣告」酸爆：貴人忘事

人格抹殺！柯志恩駁冷血　綠營控「買廣告」酸爆：貴人忘事

「老子有錢」下場慘！高雄男前一秒還霸氣嗆警：沒東西可看

「老子有錢」下場慘！高雄男前一秒還霸氣嗆警：沒東西可看

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

關鍵字：

高雄虐童社會局

讀者迴響

熱門新聞

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

寶寶大哭！OL默默換車廂　媽竟追上來逼問

快訊／幣安BNB Chain 跨鏈橋被駭！　32億飛了

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　求饒畫面曝

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

馬斯克：把台灣設為「特別行政區」　防止衝突

王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

女歌手突擊前任婚禮獻唱　報復渣男小三

台灣男人好用嗎？佳娜「冒冷汗」老實回答

闖鬼樓直播稱遭追殺！警將傳喚小雞追究刑責

阿嬤煮飯壓力大　後面竟大排長龍

即／5遊客花蓮玩SUP被沖到出海口　1男失蹤幸運獲救

晚安小雞探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面