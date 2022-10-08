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用嘴巴啃食「修邊」害國軍吃「口水麵包」　高市食品廠移送法辦

▲調查現場作業人員著衣帽口罩衛生情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局到場稽查，調查現場作業人員著衣帽口罩衛生情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台北市議員鍾沛君接獲爆料，指高雄一家麵包工廠是陸軍副食供應中心得標廠商，但製作過程不戴沒戴口罩、徒手取麵包外，離譜的是，直接用嘴啃咬麵包「修邊」，讓國軍吃下「口水麵包」。高雄市衛生局昨(7)今日無預警到場稽查，發現多項違規事證，將依偽造文書罪嫌將廠商移送地檢署。

鍾沛君今召開記者會，表示工廠內的資深員工向她爆料，指公司去年投標國防部陸軍副食供應中心，在126個品項中得標5項，負責出貨漢堡、熱狗等麵包，但包裝食卻沒有戴口罩、手套，還徒手拿取麵包，甚至因為生產線太陽春，烘培出的麵包質量不一，負責人竟直接用嘴巴啃麵包「修邊」再放回產線，噁心又離譜，但爆料者向高雄市衛生局檢舉，卻未獲回應。

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▲現場查原物料食品添加物是否逾期。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲現場查原物料食品添加物是否逾期。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，衛生局強調，絕非如台北市議員所指稱毫無作為，相關民眾檢舉案件均依法定程序調查處置，特別是食安案件於掌握完整情資後，必定依法嚴辦，也依案件情節會同檢調單位深入稽查，本案因事涉2家業者、銷售層面擴及多處，衛生局於調查情搜相關周邊事證至一定程度後，謀定後動採取現場無預警聯合稽查行動。

衛生局於7日也無預警兵分二路會同食藥署南區管理中心及相關司法警察機關聯合稽查，現場無發現工作人員未戴口罩，不過進一步查獲天○食品有限公司作業區囤放逾期麵粉、蛋黃液、在萊米粉、椰子粉等26項食材、作業場所食材未離地等缺失。滿○股份有限公司現場食材未離地及分裝食材未標示品名、有效日期，違反食品良好衛生規範準則，將依食安法處辦。

▲現場查獲26項等逾期原物料。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲現場查獲26項等逾期原物料。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，陳情人指稱麵包有效日期往後標註部分，疑涉及偽造文書，將移送地檢署偵辦。另外，陳情人提供影片疑從業人員咬食麵包後再包裝的部分，現場查無相關事證，衛生局將列管持續加強稽查。

食品業者於作業區貯存逾期食材，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項規定，依同法第44條第1項規定，可處新台幣6萬元以上罰鍰；食材未離地、分裝食材未標示品名及有效日期等缺失，已飭令業者限期改正，屆期不改正可依食品安全衛生管理法第8條第1項處6萬元以上罰鍰。

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