民進黨「超前部署」追殺高虹安？　王鴻薇10字曝原因

▲王鴻薇。（資料照／記者崔至雲攝）



實習記者李密／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安近期爭議話題不斷，國民黨台北市議員王鴻薇7日表示，民進黨認為「打高虹安等於打柯文哲」，發動側翼強打高虹安的唯一理由，就是高虹安當選與否，關乎民進黨版圖，因此就算縣市長選情已經拉警報，民進黨卻還是要超前部署，劍指2024。

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）



近日民進黨強打高虹安，質疑其論文涉抄襲、北一女旗隊經歷造假。對此，王鴻薇今天表示，原先不解為何民進黨要動用國家機器，發動側翼，全力猛攻高虹安，甚至把她的聲量愈打愈高，從「二軍」打成「一軍」。王鴻薇說，民進黨這種瘋狂的行為，只有「打高虹安＝打柯文哲」可以解釋。



王鴻薇分析，過去縣市長選舉，焦點一向在直轄市，新竹市無論內部競爭多麼激烈，從來也不會登上全國性版面或政論節目。所以就算前新竹市長林智堅過去選新竹市長歷經三腳督，新竹市外沒有什麼人關注，自然也沒有人去看看他的碩士論文到底在寫什麼。



她認為，民進黨新竹市長參選人沈慧虹和民進黨沒有太大淵源，是為了參選才加入民進黨，民進黨團總召柯建銘雖然關心自己的勢力和利益，但全黨打一人，甚至國家機器也動員強打高虹安，太不合理。



王鴻薇指出，唯一可解釋的就是高虹安當選與否關係柯文哲、民進黨的版圖。在台北市，黃珊珊目前當選機率不如蔣萬安、陳時中，一方面黃珊珊並沒有真正掛民眾黨，強打黃珊珊對陳時中選情更為不利。所以修理高虹安就變成修理柯文哲的「必修課」，民進黨打高虹安顯然有「劍指2024」之意，雖然縣市長選情已經拉警報，卻還是「超前部署」。