新北選戰口水多！林佳龍要藍議員別急　「50天後在議場讓你問」

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長選戰白熱化，兩邊候選人陷入UMAJI APP、政策誰抄誰的口水戰，對此，民進黨籍新北市長參選人林佳龍7日受訪時表示，這次選戰有一個怪現象，就是大家看不到侯市府提出未來四年的政見，卻不斷檢討多年前的台中市長、交通部長，「好像我是現任市長在被檢討，藍營想要監督不用急，再50天後，他會在議事殿堂接受他們的質詢。」

侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰日前指出，林佳龍曾要國人「當個聰明用路人」，但卻推出一個最笨的App。交通部2018年先斥資8000萬元打造「UMAJI」1.0，希望解決國5塞車問題，但成效極差，2019年7月下架後，林佳龍又投入6900萬元推動2.0版，2020年3月貿然上線後，不到3個月就緊急下架，1.5億元的公帑，完全放水流。

林佳龍競選辦公室則回應，UMAJI的計劃是在林佳龍上任交通部長之前就已經啟動的計畫，林佳龍上任之後也收到各方意見，因此進行優化而非終止，希望侯陣營能學習支持台灣相關科技產業，不要抹殺基層公務員的努力。

林辦也反酸，提到App就不免讓人想起侯市府曾為了活動花5千多萬發行「新北幣（NewTaiPAY），結果活動一結束，不少市場攤商表示幾乎沒有民眾再使用新北幣，侯市府宣稱有5千家業者合作，結果至今實際合作的店家只剩幾十家。

對於侯陣營批評UMAJI App是「沒規劃、亂撒幣」，林佳龍表示，這次新北選舉有一個怪現象，就是大家看不到侯市府提出未來四年的政見，卻不斷檢討多年前的台中市長、交通部長的往事，甚至已經事抹黑、謾罵攻擊，「好像他是現任市長在被檢討施政」，他強調，藍營想要監督不用急，再50天後，他會在議事殿堂接受他們的質詢。

林佳龍呼籲，希望大家針對新北市政討論，不要牽拖一大堆事情，就像新北幣就是「空有口號，沒有成效」，花了五千萬結果沒人再用，「不要有嘴說別人，迴力鏢去打到自己。」