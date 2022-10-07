曾稱「萬華像被揍一頓」　林勝東：陳時中幫創經濟奇蹟一定支持他

▲民進黨台北市長候選人陳時中市場掃街拜票。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中7日再到萬華直興市場掃街，由於先前環南市場自治會長林勝東提到，當初陳時中道歉就像「先把你揍一頓，再跟你道歉」；不過，林勝東再次出面表示，這是6、7月的事情了，兩人中間有再碰面，強調陳時中非常關心萬華。

過去衛福部次長石崇良在立法院脫口而出，稱「萬華是疫情破口」，掀起軒然大波，而時任衛福部長的陳時中則為此向外界道歉。但這一番風波，讓環南市場自治會長林勝東認為，像是先把你揍一頓，再跟你道歉。

對於陳時中與萬華之間的糾葛，自從他參選台北市長之後，已經20次造訪萬華，這被視為他有意要化解疫情期間的爭議。對此，陳時中5日受訪時強調，當初從來沒有要攻擊的意思；而面對各方在防疫、疫苗採購等問題上的政治攻防，他也表示，疫情的努力，大家都有目共睹，那能夠再做的話，還是會持續努力，現在卸下指揮官，下來選舉，他希望大家能夠有正面的評價。

至於林勝東7日也接受媒體訪問時說，他在講「先把你揍一頓，再跟你道歉」這席話時，是在6、7月，並不是現在，當時萬華疫情傷口的確還沒好，如今他跟陳時中也已見過面，強調陳時中也很關心市場。

林勝東說，沒有跟陳時中說，他怎麼會知道他們痛，「現在跟他說他就知道，看他會不會積極給我們關心，幫我們創造萬華經濟奇蹟，大家就一定會支持他」。