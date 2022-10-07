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台中驚傳首宗賄選案！太平某里長候選人發千元普渡物資　3萬交保

▲▼ 。（示意圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲台中太平陳姓里長候選人，涉嫌發送普渡物品請託里民支持。（示意圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者白珈陽／台中報導

年底9合1大選在即，台中傳出賄選醜聞，太平區陳姓里長候選人，涉嫌於3月間以救濟物資為名義，發放白米給選區的低收入戶，並於登記參選日前後，親自發送市價超過1000元的普渡物品拜託選民投票支持。台中地檢署蒐證後將他約談到案，偵訊後依賄選罪，諭令3萬元交保。

台中地檢署啟動「重案支援中心」，會同台中市刑大、太平分局、台中調查處豐原站、移民署偵科隊等單位，由檢察官黃裕峯於6日帶隊指揮，搜索太平區陳姓里長候選人競選總部、受賄選民住處等12處所。

檢警查出，陳男3月決定參選里長後，涉嫌在自己營業場所，以發放救濟物資為名義，將一包白米送給選區內的一家低收入戶，並請託支持；陳男亦於8月31日的登記日前後，假借宮廟發放救濟物資名義，前往選區內列冊的15家低收入戶，親自發送普渡物品箱，同時給予競選文宣品，並拜託投票支持。

檢察官認為，陳男此舉涉嫌違反選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，訊後認犯罪嫌疑重大，諭知具保3萬元。

台中地檢署檢察長郭永發表示，對於查察賄選、端正選風，本署至為重視，呼籲候選人及選民，切勿有買票、賣票之行為，更希望民眾能勇於檢舉，公私協力，一同營造乾淨清明之選舉環境。

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