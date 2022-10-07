「自殺不可當選舉操作議題」　精神醫學教授點名柯志恩道歉

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者陶本和／台北報導

精神科醫師林耕新、自殺防治團體昨晚公布130名醫護的連署書，譴責國民黨某參選人炒作自殺議題、刺激性言論漠視專業。雖未指名道姓，但明顯就是指國民黨高雄市長參選人柯志恩，柯志恩7日向林耕新喊話「不是我講的話，不要塞我嘴裡」。對此，精神醫學教授蔡尚穎隨後則發出聲明，指名柯志恩檢討道歉。

對於林耕新、自殺防治團體昨晚公布130名醫護的連署書，譴責國民黨某候選人炒作自殺議題、刺激性言論漠視專業。雖然連署書並未指名道姓，但外界都知是在指涉柯志恩；柯志恩上午接受媒體訪問時也表示，連署人員裡很多是她的朋友，對於變成質疑柯志恩冷血殺人的連署者都嚇一大跳。她說，被直指冷血很傻眼，自殺議題有專業須做處理這無庸置疑，產生的社會效應、對親屬造成的影響她都理解。

柯志恩強調，不是出自她的嘴巴，其他的民代、網民、全國人的討論，不是她柯志恩講、柯志恩陣營發言人說的，請不要塞在她的嘴巴裡。

不過，對於此一爭議，精神醫學教授蔡尚穎7日下午再發出聲明，點名柯志恩檢討道歉。蔡尚穎表示，近日某政黨在高雄市長的選舉場所，公開批評高雄自殺防治的現象，故意以刺激性的語言凸顯特定的自殺地點與方式，令人感到非常痛心。

蔡尚穎指出，眾所周知，自殺具有多重而複雜的成因，一個自殺事件通常不是單一原因，合併多重事件事件之交互影響與自殺方法而發生。他說，自殺議題的媒體不當揭露，曾多次在台灣社會造成嚴重的模仿效應負面影響，也因此在108年6月施行的「自殺防治法」所明文禁止。

蔡尚穎強調，在全體市民及專業人員的努力下，高雄市自殺的問題這兩年已經明顯改善，自殺防治歷程是持續的努力與精進，絕不能被單獨抽離某一數據、某些特定現象的片段式討論，再透過將激烈選舉語言傳播，將會刺激負面思考與情緒衝動，「自殺絕對不可成為選舉操作的議題，呼籲柯志恩候選人挑起此議題必需虛心檢討、誠心道歉」。