黃珊珊發北一女樂隊舊照力挺　嘆高虹安：被用「電子顯微鏡」找麻煩

▲黃珊珊。（圖／記者陳煥丞攝）



實習記者李密／台北報導

九合一大選將近，日前民眾黨新竹市長參選人高虹安因論文涉嫌抄襲及「北一女樂儀旗隊」爭議風波不斷，如今高虹安已被證實曾是北一女旗隊成員。對此，曾是北一女樂隊成員的民眾黨台北市長參選人黃珊珊今（7）日力挺高虹安，她認為高虹安已經是被用「電子顯微鏡」找麻煩，為了勝選而顛倒黑白，「完全是民主退步」。

▲黃珊珊北一女樂隊時期照片。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）



對於高虹安近日被質疑論文抄襲、旗隊經歷造假，黃珊珊今天表示，自己曾是北一女樂隊，聽到高虹安連參加過旗隊都能被當成抹黑素材，感到既荒謬又悲哀。「當事實都能變成抹黑工具，證明對手為了勝利，完全是不擇手段。」

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黃珊珊說，樂儀旗三隊是為了團體與國家的榮譽齊聚一堂，或只是單純喜歡手上的樂器或興趣，表演時各司其職、各顯光彩，從沒有人會做高低之分。光是參與練習，就是一份發自內心的驕傲。

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近日高虹安面臨的爭議，黃珊珊形容如同用「電子顯微鏡」在找麻煩。從論文抹黑無效後，連補習求學都被說成是罪過，高中的青澀回憶都能變成詆毀人格的素材。黃珊珊說，依照這種荒腔走板的選舉路線，哪天被翻出「沒簽聯絡簿」，也不用太意外。

黃珊珊認為，高虹安一路以來的努力被抹成十惡不赦的罪過，面對這種人格毀滅式打擊，不心灰意冷、不義憤填膺是不可能的。但真金不怕火煉，高虹安沒有被打敗，更證明她的真材實料，值得眾人託付。