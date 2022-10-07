　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭運鵬兄臉書「難攻大士」傳假訊息　鄭寶清諷刺：雙標惡行

▲針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬哥哥「難攻大士」在網路抨擊高虹安，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今天質疑是「雙標惡行大醜聞」。（圖／鄭寶清競辦提供）

▲針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬哥哥「難攻大士」在網路抨擊高虹安，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今天質疑是「雙標惡行大醜聞」。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的哥哥鄭運鴻，在網路上以臉書「難攻大士」分享抨擊新竹市長參選人高虹安的訊息，鄭運鵬表示是個人言論自由，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今天受訪時指出，鄭運鵬力挺抄襲案，一邊支持數位中介法、一邊卻縱放哥哥組網軍側翼當民進黨打手，「這不是政治大醜聞，什麼才是大醜聞」？

針對鄭寶清的質疑，《ETtoday新聞雲》尚未取得鄭運鵬的回應。

鄭寶清表示，早在2017年9月鄭運鵬擔任立委時，曾單獨領銜提案「電信法第八條修正案」，主張政府得下令封鎖任何侵權不適當網站，被外界抨擊為台灣史上第二次網路白色恐怖，後來引發輿論指責黯然撤回提案。前些日子NCC公布「數位中介服務法草案」，準備對付網路與社交平台「假消息」，鄭運鵬毅然同聲附合力挺，後來被外界抨擊是網路戒嚴、箝制言論自由被行政院緊急喊停下架。

鄭寶清認為，鄭運鵬的親哥鄭運鴻經營深綠粉專「難攻大士」分享攻擊高虹安特權插班轉學北一女等假消息，卻被鄭運鵬宣稱是言論自由且哥哥並未輔選，企圖切割以免影響選情。

鄭寶清強調，鄭運鵬這種左手拿數位中介法立法打擊網路假消息，右手縱放親哥散布網路假消息為「言論自由」的雙標惡行，不就像是扮演「天使與魔鬼連體嬰」的虛偽矯情雙面人，難道不會羞愧到無地自容嗎？這樣的「網軍家庭」，這樣的「狼狽為奸兄弟搭檔」，再加上與鄭文燦「暗黑帝國」共犯結構的同流合污，一旦成功合作當選桃園市長，桃園又會變成什麼樣子呢？

【更多新聞】

張善政批「弟弟選市長，哥哥當網軍」　鄭運鵬：代表對手選情告急

桃園118名3歲以下幼童打錯疫苗　張善政問鄭運鵬：是小事情嗎？

離譜國軍淪酒空！飛彈部隊3備戰軍土官　竟開小差狂喝爛醉

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
她10天才大一點便　醫嘆「這功能沒了」切掉快90%
宜蘭持續發布豪雨特報　4校晚間宣布「停班停課」
《原子少年》小孩遭控性侵　少女網紅現身警局　報案畫面曝
大老闆也這樣！有買房卻租別人「再跑去當房客」　1優勢曝光
王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務
48歲男腦梗塞亡　醫一問驚：炒菜常放「這1物」
快訊／公費清冠一號對象擬放寬！新增4類人
大膽預測iPhone 14 Plus會大賣！他點「2優勢」喊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

戴上萬安！蔣萬安、戴錫欽攜手推「御守＋香火袋」　祈福疫情退散

鄭運鵬兄臉書「難攻大士」傳假訊息　鄭寶清諷刺：雙標惡行

「橘色惡魔」命名由來！　文總：對超強實力的致敬

民進黨「超前部署」追殺高虹安？　王鴻薇10字曝原因

綠營質疑侯友宜行政不中立　新北市府轟：亂扣帽子

謝國樑參加雙北定期票公聽會　台鐵與客運納入1280方案

快訊／三重警抓錯人還虐打無辜男　監察院立案徹查

挨轟「荒唐」！馬英九再回擊　蔡英文到處寫台灣國慶「非常不正當」

國慶叫「台灣國慶日」　柯文哲：好歹中華民國要留在上面

民進黨推政績影片　鄭運鵬獻聲推「育兒六利多」當爸媽的「好神托」

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

周傳雄飆經典《黃昏》全場合唱　曾低潮「吃飯都有問題」因這歌另創高峰

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

妻被取締法官到場「耍官威」 警曝密錄器：沒妨害勤務！

泰妹子開心丟飼料餵魚 下秒摔進河朋友全都錄

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

戴上萬安！蔣萬安、戴錫欽攜手推「御守＋香火袋」　祈福疫情退散

鄭運鵬兄臉書「難攻大士」傳假訊息　鄭寶清諷刺：雙標惡行

「橘色惡魔」命名由來！　文總：對超強實力的致敬

民進黨「超前部署」追殺高虹安？　王鴻薇10字曝原因

綠營質疑侯友宜行政不中立　新北市府轟：亂扣帽子

謝國樑參加雙北定期票公聽會　台鐵與客運納入1280方案

快訊／三重警抓錯人還虐打無辜男　監察院立案徹查

挨轟「荒唐」！馬英九再回擊　蔡英文到處寫台灣國慶「非常不正當」

國慶叫「台灣國慶日」　柯文哲：好歹中華民國要留在上面

民進黨推政績影片　鄭運鵬獻聲推「育兒六利多」當爸媽的「好神托」

女友電話遙控「8+9買衛生棉」　1句話秒讓她暈船：是暖男！網吵翻

營養師教「補鐵飲食」6秘訣！吃黑巧克力、維生素C都有用

宜蘭持續發布豪雨特報　4校晚間宣布「停班停課」

布萊德彼特回擊了！律師反嗆裘莉「說謊、人身攻擊」　喊話法庭見

他長期胃痛「忙到沒空檢查」！醫一照：是癌症　1特性常久拖

宿舍違規養甲蟲勸不聽遭退宿　北市警官告警署求償：甲蟲不算寵物

新北三重「重農好站」慶開幕　消費滿350元摸彩抽機車

新北平溪煤礦歲月景觀牆今啟用　150萬片陶瓷馬賽克磁磚拼貼

《原子少年》小孩遭控性侵　未成年少女網紅現身警局　報案畫面曝

戴上萬安！蔣萬安、戴錫欽攜手推「御守＋香火袋」　祈福疫情退散

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

政治熱門新聞

六都最新民調一次看　1縣市選情也變了

曹興誠​自認「錢沒那麼重要」　館長：換別人在供X小

又被抹！高虹安發「北一女旗隊照」向綠營抹黑宣戰

最新民調：苗栗黃金交叉？　鍾東錦21.8%、徐定禎20.7%

ET民調／蔣萬安支持度39.6%居冠　擴大領先陳時中12.6個百分點

徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　律師驚吐88字

高雄浮屍惹怒醫護人　131人連署轟柯

ET民調／陳時中討厭度達50.2%　喜歡蔣萬安的有40.6%「三人最高」

曹興誠神比喻「英國統一美國」會被當恐怖份子

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

周玉蔻再開轟！批蔣孝嚴無證據改姓：黨國特權遺緒

馬英九籲國慶別用台灣　蘇貞昌直呼荒唐

快訊／醜聞後首露面　原能會主委駁斥：愛護都來不及了

蔡英文「巨型讀稿機」挨網轟　媒體人曝危機：聲勢與支持度有關

更多熱門

相關新聞

民進黨「超前部署」追殺高虹安？　王鴻薇10字曝原因

民進黨「超前部署」追殺高虹安？　王鴻薇10字曝原因

民眾黨新竹市長參選人高虹安近期爭議話題不斷，國民黨台北市議員王鴻薇7日表示，民進黨認為「打高虹安等於打柯文哲」，發動側翼強打高虹安的唯一理由，就是高虹安當選與否，關乎民進黨版圖，因此就算縣市長選情已經拉警報，民進黨卻還是要超前部署，劍指2024。

綠營質疑侯友宜行政不中立　新北市府轟：亂扣帽子

綠營質疑侯友宜行政不中立　新北市府轟：亂扣帽子

謝國樑參加公聽會　台鐵與客運納入1280方案

謝國樑參加公聽會　台鐵與客運納入1280方案

國慶叫「台灣國慶日」　柯文哲：好歹中華民國要留在上面

國慶叫「台灣國慶日」　柯文哲：好歹中華民國要留在上面

鄭運鵬獻聲推「育兒六利多」

鄭運鵬獻聲推「育兒六利多」

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭運鵬鄭寶清

讀者迴響

熱門新聞

登山女神「無修圖照」流出　正宮好友狠酸

小孩私訊內容外流！爆「不戴套」是網美主動要

2歲童坐兒童椅「頭撞地」慘死！媽目睹崩潰

正妹摔角手離世！享年30歲

甄珍母子找到人了！失聯46天原因曝

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

恭喜0負評正妹Kelly生了！

謝忻深夜宣布「清理朋友關係」！

30公分鐵片擊中副駕女　家屬淚求真相

學長疑PO文恫嚇「屠滿門」　科大：假的！

鐵片砸中副駕妻　昏迷前「最後一句話」超噴淚

霸凌學弟被美工刀反擊　科大3人組道歉了

賓士送小王戰遍5星飯店　綠夫抓姦驚見床上血跡

嬤載雙胞胎孫鑽車縫　3人遭大貨車捲輾車底

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

更多

最夯影音

更多
兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑

兒遭黑吃黑丟包陳屍公園　母「看照片認不出」求重刑
橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

橘色惡魔圓山飯店快閃演出　掛日台友情「整齊步伐」嗨翻

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

8m狗牽繩害女騎士慘摔！飼主拒付2萬修車費搞消失

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面