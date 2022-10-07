鄭運鵬兄臉書「難攻大士」傳假訊息　鄭寶清諷刺：雙標惡行

▲針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬哥哥「難攻大士」在網路抨擊高虹安，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今天質疑是「雙標惡行大醜聞」。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的哥哥鄭運鴻，在網路上以臉書「難攻大士」分享抨擊新竹市長參選人高虹安的訊息，鄭運鵬表示是個人言論自由，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今天受訪時指出，鄭運鵬力挺抄襲案，一邊支持數位中介法、一邊卻縱放哥哥組網軍側翼當民進黨打手，「這不是政治大醜聞，什麼才是大醜聞」？

針對鄭寶清的質疑，《ETtoday新聞雲》尚未取得鄭運鵬的回應。

鄭寶清表示，早在2017年9月鄭運鵬擔任立委時，曾單獨領銜提案「電信法第八條修正案」，主張政府得下令封鎖任何侵權不適當網站，被外界抨擊為台灣史上第二次網路白色恐怖，後來引發輿論指責黯然撤回提案。前些日子NCC公布「數位中介服務法草案」，準備對付網路與社交平台「假消息」，鄭運鵬毅然同聲附合力挺，後來被外界抨擊是網路戒嚴、箝制言論自由被行政院緊急喊停下架。

鄭寶清認為，鄭運鵬的親哥鄭運鴻經營深綠粉專「難攻大士」分享攻擊高虹安特權插班轉學北一女等假消息，卻被鄭運鵬宣稱是言論自由且哥哥並未輔選，企圖切割以免影響選情。

鄭寶清強調，鄭運鵬這種左手拿數位中介法立法打擊網路假消息，右手縱放親哥散布網路假消息為「言論自由」的雙標惡行，不就像是扮演「天使與魔鬼連體嬰」的虛偽矯情雙面人，難道不會羞愧到無地自容嗎？這樣的「網軍家庭」，這樣的「狼狽為奸兄弟搭檔」，再加上與鄭文燦「暗黑帝國」共犯結構的同流合污，一旦成功合作當選桃園市長，桃園又會變成什麼樣子呢？

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